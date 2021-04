Nechybí vám v Jihočeském kraji nejvyšší florbalová soutěž?

Toto téma jsem již řešili na jednom školení trenérů a musím souhlasit s tím, že pouze pár klubů v kraji dokáže pracovat s mládeží tak, aby zde vyrostl dostatečný počet kvalitních hráčů, ze kterých by se vytvořil konkurenceschopný tým.

V době, kdy se nesmí trénovat v hale, plánujete tréninky venku? Po skupinách?

Ano. Vždy, když vláda rozvolní opatření se snažíme co nejrychleji na danou situaci reagovat a pod-le toho vytváříme tréninkový plán.

Vytvářeli jste pro malé členy videa a tréninkové plány pro trénink doma?

Určitě, ani by je to jinak nezaujalo. Máme několik přednatočených videí, která hráčům posíláme buď přes sportovní program, anebo rovnou do hromadných skupin, které máme po celou sezonu vytvořené.

Na stezku vyrazili i Kuchtovi, maminka se synem.Zdroj: Matyáš Reichl

Chystáte výlety po okolí se hrami a se stanovišti?

Ano. Neustále se snažíme být s hráči v kontaktu a připravovat pro ně soutěže. Vždy, když ukončíme jednu soutěž, snažíme se plánovat další. Nemyslete si však, že skončí soutěž a hned druhý den za-hajujeme novou.

Přáli byste si v Písku speciální florbalovou halu?

To víte, že ano. Nemusí to být ani speciální hala na florbal. Většina kategorií u nás trénuje ve škol-ních tělocvičnách. Ne že bychom si chtěli stěžovat, ale starší kategorie by potřebovaly trénovat v halách, které jsou adekvátní jejich věku. Druhá věc je ta, že se nám v sezoně stávalo, že hráči muse-li odehrát domácí zápasy v jiných městech. V Písku by to bylo za mě určitě potřeba.

Kdy se podle vás soutěže rozeběhnou naplno?

Na tuhle otázku nedokážu odpovědět. Všichni si v klubu přejeme, aby se tak stalo co nejdřív.

Skvělou zábavou musela být pro florbalisty Cesta za historií; Velikonoční zajíc. Kde a jak vznikla myšlenka uspořádat takovou milou akci? Odkud jste čerpali inspiraci?

Hlavní myšlenka byla a je rozhýbat naše členy. Nápady na veškeré akce vznikaly různě. Vždy ně-kdo přišel s nápadem a zbytek ho začal rozvíjet až do finální podoby. Náš klub spolupracuje i s ji-nými kluby. I v této době si předáváme cenné zkušenosti a inspirujeme se v různých soutěžích.

Jak dlouho klubu (vám) trvalo akci připravit?

Řekl bych, že je to akce od akce. Některé si člověk připraví předem, a potom už tolik práce nemá. Když bych měl přiblížit náročnost, tak u akcí typu Black vs. Green, která trvala čtrnáct dní, jsme museli natočit video se zadáním. Poté se muselo upravit. Každé ráno se poslalo hráčům do jednot-livých skupin. Hráči museli podle videa splnit zadanou disciplínu, natočit se u toho a poslat nám ji. My jsme jednotlivá videa vyhodnocovali a na konci jsme dělali video, kde jsme hráčům sestříhali to, co nám poslali, na konci videa jsme zveřejnili průběžné výsledky jednotlivých skupin. K počíta-či jsem si sedl každý večer v osmnáct hodin a končil jsem okolo třiadvacáté hodiny, a to se bavíme pouze o té fázi průběhu, kdy jsme videa vyhodnocovali a tvořili výsledné video. Dopoledne větši-nou probíhalo natáčení videí a odpoledne k tomu ještě probíhaly online tréninky. Sami jsme do toho také soutěžili (smích). Ale nechci si nějak stěžovat. Dělám svoji práci rád a zpětná vazba od hráčů a rodičů mě potom motivuje k ještě lepší a lepší práci.

Objednali jste si počasí?

Zatím by se dalo říct, že ano. Počasí nám většinou vyšlo. Snažíme se jednotlivé akce plánovat podle aktuální předpovědi.

Florbal je halový sport. Nejsou hráči “rozmazlení“?

Neřekl bych. Většina venkovních tréninků, probíhá i za zhoršených klimatických podmínek. Ne-vnímáme, že by se nám hráči omlouvali z tréninků z důvodu toho, že venku prší nebo je zima.

Kolik lidí se do příprav akcí zapojilo?

Je to akce od akce. Čím větší je, tím víc se na tom podílí. V průměru jsme na to tak tři až čtyři osoby.

Jaké jsou na ohlasy na akce pořádané klubem?

Co slýchávám z řad rodičů, tak jsou velmi pozitivní. Rodiče jsou rádi, že mají vytvořený program a pomáháme jim tak rozpohybovat jejich děti zajímavou a soutěživou formou.

Až pomine pandemie, zůstanete u této milé “tradice“ soutěže?

Budete putování dělat i příští rok? I tohle téma jsme už v klubu řešili. Tato doba nám ukázala, že akce jsou zajímavým doplňkem k tréninkům a určitě bychom v nich chtěli nadále pokračovat. Klasická sezona je sama o sobě ale dost nabitá, tak uvidíme, zda se nám podaří některé akce zrealizovat i v průběhu normální sezony.