Na dvanácti stolech se hrálo skupinovým systémem. Představilo se dvaačtyřicet hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do šesti sedmičlenných skupin. V těch se hrálo systémem každý s každým. Ze skupin pak hráči postupovali do skupin o umístění.



Stolní tenisté na prvních místech základních skupin si zahráli o první až šesté místo, druzí o sedmé až dvanácté a postupně další o zbylá umístění.



Pořadí loňského ročníku, podle kterého se nasazovalo, vzalo za své. Loňští medailisté, kteří tentokrát vedli jednotlivé skupiny, se vůbec do soubojů o medaile nedostali. Vítězem celého klání se nakonec stal Martin Fišer z Prachatic, který nenašel přemožitele v základní skupině ani té o umístění. Právem mu tak kromě cen za vítězství patří i putovní pohár.

Mezi ženami si o prvenství zahrály Z. Luxová proti S. Březinové a z vítězství se mohla radovat Zuzana Luxová.



„Každý z účastníků si zahrál jedenáct zápasů a k vidění byly hodně zajímavé souboje. Alespoň podle vyjádření účastníků si myslím, že se turnaj vydařil. Jejich kladné hodnocení je pro nás závazkem i do dalšího ročníku. Díky všem, kteří si přišli zahrát,“ komentoval turnaj Petr Klíma mladší a doplnil: „Díky vstřícnosti našich partnerů se nám podařilo zajistit ceny pro všechny účastníky. Turnaj by se nedal organizovat nejen bez hráčů, ale ani bez těch, kteří nám pomáhají celou akci zajistit.“



V neděli byly na programu turnaje hráčů, kteří hrají mistrovské soutěže. Hrála se dvouhra hráčů z nižších okresních soutěží a soutěž dvoučlenných týmů. K výsledkům se v týdnu vrátíme.