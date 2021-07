Po roce se bikerka Jana Pichlíková vrátila do Prachatic, aby se postavila na start terénního triatlonu XTERRA CZECH.

Jana Pichlíková vybojovala v XTERRA Originál v kategorii do 39 let skvělé druhé místo a nominaci na Havaj. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Jdu to zkusit. Uvidíme, jak to zvládnu,“ nedokázala odhadnout aktuální formu. Nakonec to zvládla na výbornou. Kilometr a půl plavání, přes třicet kilometrů v těžkém terénu na horském kole a závěrečných deset kilometrů převážně obtížným terénem nahoru a dolu v okolí Prachatic zvládla za 3 hodiny a 33 minut. Ve své kategorii do 39 let skončila druhá a byla vyhlášena nejrychlejší bikerkou. Navíc si vyjela start na na mistrovství světa na Havaji.