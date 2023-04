Tlačí se do pozice českého plochodrážníka číslo jedna. Jihočech z Prkošína u Volyně Jan Kvěch (21) se loni stal juniorským vicemistrem světa a letos figuruje v pozici druhého náhradníka pro Grand Prix, ve které se pravidelně utkávají ti úplně nejlepší jezdci planety o titul mistra světa.

Jan Kvěch se Zdeňkem Simotou se poctivě připravují ve Fitness 14 pod dohledem kondičního trenéra Dana Fekla. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Minulá sezona se mladému reprezentantovi povedla. Kromě stříbra z juniorského světového šampionátu byl třetí na prestižním Tomíčkově memoriálu a s národním týmem obsadil páté místo na mistrovství světa družstev. „Tam byl úspěch, že jsme se po letech dostali zase do finále a porazili jsme šesté Poláky, pro které je plochá dráha národním sportem,“ říká. Se současným stále ještě nejlepším českým pilotem Václavem Milíkem byli také druzí na mistrovství Evropy dvojic v Dánsku. Stříbro bral i na mistrovství světa juniorských družstev. „V jejím průběhu se mi to tak nezdálo, ale nakonec to byla podle výsledků moje zatím nejlepší sezona,“ usměje se.

Uplynulý ročník byl pro Kvěcha posledním v juniorské kategorii a možná mohl dosáhnout i o ten pomyslný krůček víc, než byl titul vicemistra. Na prvním závodě Speedway Grand Prix 2, jak se juniorský šampionát od minulé sezony nazývá, měl totiž nehoráznou smůlu. V základních rozjížďkách jako nejlepší ztratil pouhé dva body, vyhrál i semifinále, ale na startu finále se mu uvolnila pojistka jističe zapalování (tzv. chcípák) a jeho stroj zhasl. „Teď už na to vzpomínám s úsměvem, ale dlouho jsem to rozdýchával, takovou ptákovinu,“ diví se ještě teď. „Pojistka nebyla úplně dobře docvaknutá, a když jsem přidal plyn, tak se motorka rozvibrovala a těsně před startem mi vyskočila. Stalo se mi to úplně poprvé v životě. Jak už to bývá, takové věci se většinou nestávají při tréninku, ale až při závodech,“ hořce se pousměje.

Smůla pak provázela Jihočecha i na dalším závodě v Cardiffu. „Byl jsem tam dost problematicky vyloučen z poslední jízdy, čímž mi vedoucí Polák Cierniak odskočil na velký bodový rozdíl, který v posledním závodě nešel dohnat,“ vysvětluje. „Titul vicemistra světa ale rozhodně beru,“ dodá smířlivě.

Od nadcházející sezony si mladý závodník slibuje ještě víc. „Přes zimu jsme byli s pražským Olympem na dvou kondičních soustředěních na běžkách ve Špindlerově Mlýnu a na Zadově. K tomu chodím pravidelně celou zimu do posilovny Fitness 14 v Českých Budějovicích, kde se připravuji pod vedením kondičního trenéra Dana Fekla a často také se svým parťákem z jihu Čech Zdeňkem Simotou. Nějaké tréninky jsem měl také v Praze na Olympu.“

Přestože jedna jízda trvá na ploché dráze jen zhruba minutu, fyzická kondice je prý podle Kvěcha velice důležitá. „Sezona je dlouhá a fyzička důležitá,“ přikývne. „Přes zimu se ji snažíme nahnat co nejvíce, protože v sezoně na to není tolik času. Mívám třeba i tři závody v týdnu a času na kondici moc není,“ konstatuje Jihočech, který loni absolvoval sedmdesát závodů. „Letos jich bude o něco méně, protože mi odpadnou všechny juniorské závody,“ doplní.

Kromě české extraligy v barvách svého mateřského klubu Markéty Praha pojede stejně jako loni polskou druhou nejvyšší soutěž za Rybnik. „Měl jsem nabídku i ze Švédska, ale nebylo to pro mě moc výhodné. Musel bych se tam dopravovat letecky, protože jezdit takovou dálku autem, to by byl strašný záhul a strávil bych v autě hrozně moc času. Stačit mi bude Polsko, kde je plochá dráha skutečně národním sportem a jejich nejvyšší soutěž je teď jednoznačně nejlepší liga na světě. Do té jsem ale zatím jenom několikrát nahlédl,“ vysvětluje.

Jan KvěchZdroj: Deník/ Luboš Jeníček

Prioritou bude letos pro Jana Kvěcha kvalifikační závod mistrovství světa, ze kterého by si chtěl zajistit postup do příštího ročníku Grand Prix. Zároveň bude v letošním roce plnit roli druhého náhradníka ve světovém seriálu a čekat na svou šanci v této úloze už letos. „Také mě čeká kvalifikace o mistrovství Evropy. To jsou mé hlavní cíle,“ doplní.

Zatímco třeba v Polsku zažívá plochá dráha už několik let obrovský boom, u nás spíše skomírá. „Jde to z kopce,“ smutně Kvěch přikývne. „Ale to už trvá delší dobu. Starší jezdci postupně končí a mladí moc nepřibývají. Pomalu už se nedá dohromady šestnáct závodníků, aby se odjelo mistrovství republiky jednotlivců,“ kroutí hlavou. „Sice tady není tolik závodníků, ale domácí seniorský titul pořád nemám, takže pro mě je velká motivace zvítězit,“ usměje se.

Přece jen vyšší úroveň si zachovává extraliga družstev. Ta se jede ve čtyřech týmech, které angažují i zahraniční jezdce. „V extralize budeme s Markétou obhajovat titul,“ říká pilot, jenž v pražském klubu působí od začátku své závodnické kariéry. „Podmínky tam mám výborné, nemohu si stěžovat. U nás bych jinde lepší neměl,“ je si jistý.

Každoročním vrcholem plochodrážního roku bývá tradičně závod Grand Prix právě na stadionu v Praze na Markétě. Loni zde Kvěch startoval na divokou kartu a „proslavil“ se hlavně diskvalifikací z jedné jízd poté, kdy si vzal na přilbu povlak špatné barvy. „To se mi stalo také poprvé,“ bere nepříjemnou situaci teď už s nadhledem. „Byl to domácí závod, stres, plno lidí. Stalo se, i když by se takové banální záležitosti stávat neměly,“ dobře si uvědomuje.

Start do letošní sezony už má Kvěch za sebou. Na volném, ale silně obsazeném závodě v Zelené Goře v Polsku, obsadil páté místo. „Byl to rozlučkový závod dlouholetého domácího závodníka Piotra Protasiewicze a byl tam třeba i loňský mistr světa Bartosz Zmarzlik. Mohl jsem si zazávodit v klidu a bez stresu. Užil jsem si to, páté místo bylo velice slušné a nebýt jedné chybičky, mohlo to být ještě lepší,“ chválil si. Na následném také velice silně obsazeném otevřeném mistrovství Slovenska v Žarnovici skončil sedmý.