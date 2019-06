Prachatice – Tenisové kurty TK Prachatice byly dějištěm desátého ročníku turnaje dvoji J&B cupu.

Do Prachatic se sjelo čtyřiadvacet hráčů, kteří byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin. Specifikem tohoto turnaje je to, že se hraje na půlhodinová kola a v nich se spoluhráči na jedné straně kurtu střídají tak, aby se jedna dvojice nesešla v turnaji dvakrát.