Basketbalistky ZVVZ USK Praha potvrdily v dohrávce 10. kola Renomia ŽBL svou dominanci v české nejvyšší ženské soutěži. Strakonická děvčata podlehla mistrovskému celku na své palubovce 41:147.

Renomia ŽBL: BK Strakonice - USK Praha 41:147. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„Kvalitativní rozdíl mezi oběma týmy je obrovský. My do zápasu šli s tím, že nechceme dostávat jednoduché koše. Celkem jsme zvládli organizaci hry, ale na to, co jsme po holkách chtěli nejvíce, odvahu, to nám asi chybělo a potom se kupí i chyby. Byly tam chvíle, kdy jsme domluvené věci dodržovali a pressing soupeřek přehrávali, ale pak přišly chvíle, kdy jsme jim fatálními chybami nabídli jednoduché koše. Proto je ten bodový rozdíl tak obrovský,“ komentoval výsledek předseda strakonického klubu Jiří Johanes.