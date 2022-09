Branky Strakonic: A. Nejdl 8 /1, Nový 6, Bičiště 5, Kaplan 4, Wildt 3/2, Landsinger 2, Baierling 1.

Až do 10. minuty si ani jeden z týmů nevytvořil větší než jednobrankový náskok. Následně vedli domácí třikrát o dva góly, ale Strakoničtí na konci 17. minuty srovnali na 9:9. Tříbranková šňůra pak pomohla domácím k vedení 13:10, ale tým od Otavy nesložil zbraně a v polovině 27. minuty se dokonce dostal do vedení 14:15. Na přestávku se šlo za vyrovnaného stavu 16:16.

V úvodu druhého poločasu to znovu byla oboustranná přetahovaná o jednobrankové vedení. Na začátku 41. minuty však byl stav 21:23 a Strakonickým svitla naděje na bodový zisk. Přišel však osmiminutový brankový půst, naopak domácí začali trefovat přesně a otočili skóre na 26:23. Strakoničtí se sice ještě snažili s utkáním něco udělat, ale blíže než na dva góly se svému soupeři nepřiblížili. Výhru si na své konto připsali házenkáři Lovosic.

„Utkání jsme začali dobře, s nasazením a dařilo se nám v útoku i obraně. Určitě jsme domácí hodně potrápili. Ale rozhodla koncovka, zkušenosti a nasazení Trkovského na spojku. Tam nám utekli. Přišly i trochu chyby z nezkušenosti, trochu na nás i dolehlo to, že by se tam nějaké body daly uhrát. Udělali jsme dvě chyby, dostali se pak do křeče a nedokázali to již zvrátit ani snížit,“ shrnul utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

Strakoničtí se deset minut po začátku druhé půle dostali do dvoubrankového vedení, které dávalo naději na úspěch, ale pak přišla rozhodující domácí šňůra. „My ještě mohli odskočit o jeden gól. Měli jsme to i docela dobře rozehrané, ale přišla bohužel ztráta míče, dostali jsme rychlý gól, což nás dostalo psychicky trochu dolu,“ vrátil se k důležitému okamžiku zápasu trenér Zbíral a doplnil: „Kluci zaslouží pochvalu. Po zápase jsem jim to říkal, odjížděli jsme spokojeni s našim výkonem a ve finále i s výsledkem. Kdyby nám někdo řekl takový výsledek před zápasem, tak bychom ho brali. Ambice Lovosic jsou úplně jinde než ty naše.“

Ve středu 21. září od 17 hodin Strakoničtí přivítají na své palubovce souseda z tabulky SKKP Handball Brno. Oba celky mají po dvou kolech bilanci jedné výhry a dvou porážek. „Poslední dva zápasy doma s Kopřivnicí a v Lovosicích jsou pro nás povzbuzením. Napětí v týmu je určitě veliké. Chceme se spolehnout na domácí prostředí, skvělé fanoušky a budeme mít i trochu širší kádr. V Lovosicích jsme postrádali kluky ze Šťáhlav, kteří již ve středu budou k dispozici. Víme, kdo se proti nám postaví, protože Brno má vysoké ambice, hlavně pro tuto sezonu. Mají zkušený a kvalitní tým, obrovské zázemí. Jsme proti nim takový trpaslík, ale půjdeme do utkání s odhodláním,“ pozval na další domácí duel fanoušky strakonické házené trenér Zbíral.