Basketbalistky Strakonic začaly domácí extraligovou sérii tří zápasů na přelomu roku středeční porážkou 51:73 s KP Brno. A jak hodnotí utkání oba trenéři i bývalé hráčky Strakonic působící v barvách soupeřek?

Basketbalistky Strakonic podlehly KP Brno 51:73. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„Naposledy jsme hráli mistrovské utkání 5. prosince doma se Slávií Praha. Skoro měsíc jsme tedy měli pauzu a vždy je těžké se dostat zpět do zápasového rytmu. Tentokrát k nám přijel tým aspirující do první trojky soutěže, ale myslím si, že jsme ho překvapili a odehráli s ním velice zajímavé utkání. S výkonem děvčat, nasazením a bojovností jsem velmi spokojen,“ komentoval utkání s KP Brno trenér Strakonic Petr Martínek a doplnil: „Víme, o co nám nyní jde. Máme za sebou utkání s KP Brno, v neděli nás čeká mistrovský ZVVZ USK Praha, ale pak hrajeme s Ostravou a se Slovankou ze spodku tabulky. S těmito týmy bychom se chtěli poprat, a tak jsme si chtěli proti Brnu ukázat, jestli některé věci, které jsme po karanténě zavedli do tréninku, dokážeme prodat i v zápase. A musím říci, že jsem velmi spokojený.“