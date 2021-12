Sestava a body Sršňů: Mach 22, J. Svoboda 21, P. Šlechta a Špičák po 15, Chvála 12, Primak 7, Mikolášek 4, Šurý 3, Šimonek, T. Polánek, Pytelka po 2.

Osud domácím příliš nepřál, a tak v jejich sestavě stále absentovala klíčová trojice hráčů Sýkora, Svoboda M. a Englický, což proti takto kvalitnímu soupeři téměř bere veškeré šance na úspěch. "Nastoupilo tak zkušené družstvo červenobílých v čele s bratry Pumprlovými, střelci Nehybou a Novotným a například americkými legionáři Bradleym a Parkem. Naopak na naší straně družstvo s věkovým průměrem pod dvacet let, kde okolo ligových stálic Šlechty a Špičáka vyběhlo hned šest dorostenců," uvedl k sestavám trenér Jan Čech.

"Hned od úvodu se hrál basketbal nahoru dolů a slovo obrana působilo jako urážka na obou stranách. Zatímco Slavii se mohla v úvodu spolehnout na úspěšné trojky Novotného a Nehyby, Sršni těžili ze své celoplošné obrany a rychlým pohybem míče, ke zkušeným harcovníkům se skvělým výkonem prezentovali i mladíci Chvála (17 let) a J. Svoboda (15 let). Výsledek první čtvrtiny 30:41 naznačil, jakým směrem se bude utkání ubírat. Sršni hnáni skvěle povzbuzujícím publikem věděli, že Slavii asi nedokáží vzdorovat celé utkání, ale nechtěli vypustit ani jeden souboj a rvali se o každý centimetr hřiště. Když už to vypadalo, že Slavie rozhodne o osudu utkání, na hřiště dorazil další sedmnáctiletý mladík Vladan Primak, který strhnul ostatní spoluhráče k náporu, jehož výsledkem bylo dokonce vítězství ve druhé čtvrtině o jeden bod. Už v tuhle dobu všechny basketbalové servery sdíleli poločasový výsledek 58:68 a tohle utkání byla dle mého soudu reklama na prvoligový basketbal," schválil své svěřence za výkon v prvním poločase trenér Čech.

"Ve druhém poločase už sice zkušenější hosté navýšili svůj náskok na více než dvacet bodů a potvrdili roli favorita, nicméně i takto oslabení Sršni nakonec pokořili stobodovou hranici a i přes konečnou prohru 105:129 si užili děkovačku výborného publika. Utkání nabídlo nejen mnoho krásných kombinací, ale i unikát v podobě 35 úspěšných trojek, kdy se oba týmy dostaly nad padesát procent úspěšnosti (Sršni 33/17, Slavia 33/18). Rozhodujícím faktorem tak byl doskok, kde soupeř vyhrál rozdílem 23 míčů, což ovšem při absenci našich podkošových hráčů nebylo nic neočekávaného (průměrně Sýkora 9, Svoboda M. 8, Englický 3 doskoky na utkání)," doplnil k zápasu Jan Čech.

Písecký kouč mohl i přes porážku své hráče jen chválit. "Možná to bude po porážce znít zvláštně, ale jsem nadšený z našeho výkonu. Hráči jako Matěj Mach, Ondra Chvála, Kryštof Pytelka, Josef Svoboda nejenže ukázali, že oprávněně patří do koloběhu první ligy, ale dokonce se v ní mohou měřit s nejlepšími. Jsem strašně rád, že jsme v takto oslabené sestavě dokázali zvítězit ve všech utkáních nad týmy ze druhé poloviny tabulky, ale i předvést takový výkon proti profesionálnímu týmu Slavie Praha. Asi nemá cenu komentovat obranu, ty víceméně neexistovaly ani na jedné straně, všichni aktéři utkání se řídili heslem: Brání ten, kdo nevěří svému útoku. Ale v takto mladé sestavě nastřílet soupeři 105 bodů (do této doby nejvíce Chomutov 83) byl prostě mimořádný výkon a soupeř musel předvést stoprocentní výkon, aby si z Písku odvezl výhru. Chtěl bych smeknout pomyslný klobouk nejen před hráči, ale i před diváky za to, jakou vytvořili v této těžké době atmosféru v hale. Ještě teď mi běhá mráz po zádech a myslím, že nejen já jsem v pátek zažil jedno z nejkrásnějších utkání v mé kariéře. Nemohli jsme předvést lepší pozvánku na středeční osmifinále českého poháru proti Nymburku (začátek 19.00) než páteční přestřelku, o které mi jeden kamarád napsal: To byla ta nejkrásnější prohra o dvacet, kterou jsem kdy viděl. A já s ním plně souhlasím," doplnil Jan Čech.