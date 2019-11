Galavečer bude mít tentokrát trochu jiný charakter než před rokem. Nebude se bojovat v pyramidě, ale půjde o jednotlivé zápasy v thajském boxu. „Naposledy jsme měli klec, tak teď jsme zvolili zase ring. Bude se bojovat dle pravidel muaythai,“ informuje hlavní organizátor Michal Novák z Gladiators Gym České Budějovice.

Diváci se mohou těšit na dvanáct atraktivních duelů, ve kterých se většinou domácí borci budou střetávat s kvalitními soupeři od nás i ze zahraničí. Dorazí borci z Chorvatska, Slovenska a Rakouska. „Budou to superfighty v rámci superligy thajského boxu, což je nejvyšší profesionální soutěž u nás. Diváci se mají nač těšit,“ ujišťuje Novák.

Program začne v 18 hodin dvěma předzápasy. V 19.00 startuje hlavní karta dvěma klasickými boxerskými duely, poté už bude následovat čistě jen thajský box.

Jedním z vrcholů programu bude bezpochyby duel domácí princezny s pekelně tvrdým úderem Elišky Pelechové s mistryní Slovenska Marianou Kútnou (Titan gym Bratislava). Chybět nebude ani další matador z pořádajícího klubu Jaroslav Dubský, jenž změří síly s Renatem Beketem ze Spejbl Gymu Praha.

Své premiéry na českobudějovické gladiátorské noci se dočká strakonický odchovanec v barvách Gladiators Gymu Vladimír Hájek, jenž se v kategorii do 91 kg střetne s Karlem Plíškem ze Znojma.

Absolutní vrchol přijde v samotném závěru, kdy si to rozdají na domácí půdě ještě neporažený miláček publika Josef Talafous se svým velkým rivalem Janem Šindelářem (Spejbl gym Praha). „Oba se spolu ještě neutkali, ale rivalita je mezi nimi obrovská. To by měl být absolutní vrchol celého večera,“ ujišťuje i Novák.

Dva velcí oblíbenci fanoušků ale tentokrát budou bohužel chyběl. „Vlasta Bařinka je po zranění kolena a Honza Mraček je jako reprezentační trenér taekwon-da s národním týmem ve Slovinsku,“ vysvětluje Novák absenci populárních borců.

Místo tradičního pátku se letos Gladiators Night uskuteční v sobotu. „V pátek je v Gerbeře ples,“ nabízí Novák jednoduché vysvětlení. „Ale myslím, že je to jedno,“ jen mávne rukou.

Vstupenky jsou v předprodeji na recepci hotelu Malý pivovar, v Gladiators gymu na Výstavišti a v Gerbeře.