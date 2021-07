Na perfektně připravené trati a za slušné divácké účasti byly k vidění skutečně výborné závody. Úroveň českého mistrovství jde rok od roku po všech stránkách nahoru. „Ve čtvrtek nám bouřka spláchla materiál z tratě. Tolik vody jsem v našem potoce nikdy neviděl. Jsem rád, že se nám podařilo všechno znovu připravit a závod se podařil,“ oddechl si Jaroslav Kalný z pořádajícího MX – Enduro Parku Jinín.

V hlavní kubatuře MX1 neměl konkurenci někdejší vicemistr světa třídy MXGP a vítěz Motokrosu národů Max Nagl. Zkušeného německého pilota stejně jako před rokem angažoval západočeský tým Haas Racing. Letos sice při termínových kolizích dává přednost německému šampionátu (bylo tomu tak i při prvním závodě v Pacově), ale když přijede, tak jen těžko hledá přemožitele.

V Jiníně byl sice v kvalifikaci až třetí, ale v obou finálových jízdách byl nepřekonatelný a vyhrál vždy systémem start – cíl. V první rozjížďce všem svým soupeřům okamžitě ulétl a ani vítěz z Pacova Španěl Butron jeho tempu nestačil. Do druhé jízdy vypálil také nejlépe, dvojice zahraničních jezdců týmu JD Gunnes Venezuelan Locurcio s Butronem ho po jinínské trati naháněla jako zajíce, ale Němec s přehledem dojel do cíle jako vítěz.

Za Naglem byl v první jízdě druhý Butron a třetí Locurcio, ve druhé si pořadí prohodili. Velký závod (jeden z nejlepších v kariéře) odjel v neděli třiadvacetiletý Jihočech z Netřebic Rudolf Plch. V první jízdě byl jako druhý nejlepší z českých jezdců pátý, ve druhé si o příčku pohoršil a celkově mu to vyneslo šestou příčku.

„V první jízdě to mohlo být ještě lepší. Ale od jednoho z jezdců o kolo zpět odlétl kamen a trefil mě do ramene, což mě výrazně rozhodilo. Jinak věřím, že bych za sebou Dušana Drdaje udržel. Ale celkově to byl povedený závod,“ uznal.

Chuť si spravil i mnohonásobný mistr republiky Martin Michek, kterému vstup do šampionátu v Pacově vůbec nevyšel. V první jízdě byl sice osmý, ale ve druhé jako nejlepší z Čechů čtvrtý, což mu dalo konečnou pátou pozici. „Druhá jízda ukázala, že ještě nepatřím do starého železa. Vyšel mi start a jelo se mi dobře. Cizinci na prvních třech místech jsou teď o kus dál, ale z druhé jízdy jsem měl dobrý pocit,“ nechal se slyšet.

Dramatickou podívanou nabízí nesmírně vyrovnaná třída MX2, kde se o čelo pere celá smečka hladových pilotů. V Jiníně byl nejlepší Wagenknecht před Slovákem Joštem a Rakušanem v barvách jihočeského Motosportu Chýnov Rammelem.

Mezi veterány byl jako tradičně naprosto nedostižný Petr Bartoš, ale za ním byl opět dvakrát druhý Jihočech Zdeněk Blábolil a rázně tak svým soupeřům naznačil, že by ho hodně lákal titul vicemistra republiky.

Třetí příčku bral Vladislav Mužík z Motosportu Chýnov. „Markus Rammel ve třídě MX2 mě svým výkonem mile překvapil a třetí místo Vládi Mužíka mezi veterány je také úspěch. Je hezké, že byl náš tým v tak silné konkurenci dvakrát na stupních vítězů,“ chválil si chýnovský manažer Evžen Zadražil.

Výsledky

MX1 – I. jízda: 1. Nagl (Něm.), 2. Butron (Šp.), 3. Locurcio (Venez.), 4. Drdaj, 5. Plch, 6. Kratzer (Rak.), 7. Krč, 8. Michek, II. jízda: 1. Nagl, 2 Locurcio, 3. Butron, 4. Michek, 5. Drdaj, 6. Plch, 7. Kratzer, 8. Liška. Celkově: 1. Nagl 50, 2. Locurcio 42, 3. Butron 42, 4. Drdaj 34, 5. Michek 31, 6. Plch 31. Stav MR: 1. Butron 82, 2. Drdaj 76, 3. Romančík 56, 4. Kratzer 54, 5. Plch 55, 6. Krč 51, 7. Nagl 50, 8. Michek 45.

MX2 – I. jízda: 1. Wagenknecht, 2. Rammel (Rak./Motosport Chýnov), 3. Sukup, 4. Rathouský, 5. Jošt, 6. T. Kohút (oba SR), II. jízda: 1. Jošt, 2. Wagenknecht, 3. Neugebauer, 4. Rammel, 5. T. Kohút, 6. Dušek. Celkově: 1. Wagenknecht 47, 2. Jošt 41, 3. Rammel 40. Stav MR: 1. Jošt 86, 2. Wagenknecht 76, 3. Rathouský 75, 4. Rammel 74, 5. T. Kohút 71.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Blábolil 44, 3. Mužík (Motosport Chýnov) 40. Stav MR: 1. Bartoš 100, 2. Blábolil 88, 3. Douša 74.

85 ccm: 1. Marek 50, 2. Kučeřík 42, 3. Červenka 36. Stav MR: 1. Kučeřík 203, 2. Marek 195, 3. Závrský 183.