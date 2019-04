Krásné a bezpečné tratě v okolí řeky Blanice, rodinná atmosféra menšího závodu a skvělé zázemí Boudy u Josefa a Adélky se staly poznávacím znamením populárního otevíráku sezony. Postavte se i vy 18. května na start tohoto zajímavého podniku!

„Původně jsme chtěli udělat jen takový pouťák pro kamarády v době, kdy jsme nepořádali XTERRA. Postupně se nám to zvrtlo v regulérní závod, především proto, že za námi přijíždí pravidelně stovka kamarádů, závodníků,“ říká Michal Piloušek. V loňském roce se do Čech vrátil elitní podnik XTERRA světového poháru, který se koná v Prachaticích, i proto se původní triatlon HusMuž změnil v terénní duatlon. „Přišlo nám divné dělat dva triatlony na podobném místě, navíc skončil závod ve Žlutých lázních v Praze, který byl právě jediným terénním duatlonem v seriálu XTERRA Českého poháru, proto se letos už podruhé pojede HusMuž jako duatlon,“ říká pořadatel, který stojí za velkým boomem XTERRA, který v posledních dvou letech Česká republika zažívá. Kromě šestidílného Českého poháru budou právě Prachatice o prvním srpnovém víkendu hostit Mistrovství Evropy XTERRA.

HusMuž má od svého začátku výrazně lehčí obtížnost tratí i jejich délku oproti starší sestřičce XTERRA. Cyklistická trasa vede většinou po štěrkových cestách a dobře sjízdných pěšinkách na náhorní plošině v okolí Křišťanovic a Hlásné Lhoty. Naopak oba běhy jsou poznávacím znamením závodu a účastníci se na nich musejí vypořádat se zajímavým převýšením i technickými úseky. „XTERRA je stále strašákem pro nováčky především kvůli technické trati MTB, proto jsme u HusMuže ubrali na kole a připravili naopak zajímavější tratě běhu, které jsou lákavé i tím, že první a druhý běh vedou po zcela jiné trati,“ dodává Piloušek. Ikonickým místem, které dalo trati jméno, je přeběh přes zříceninu hradu Hus, zde se loni také rozhodoval závod. Cílem pořadatelů je především přilákat na start běžné amatéry a začátečníky, i přesto se každoročně sjíždí do Křišťanovic nejlepší čeští triatlonisté a duatlonisté včetně jmen jako Zadák, Holub, Bednarský, Cmunt, Petr nebo Jindra. I přesto pořadatelé trvají na tom, že závod má mít nenucenou atmosféru a má být pohodovým dnem než-li vyhroceným kláním.

Hlavní trasa závodu se skládá ze 4 km dlouhého běhu, 24 km na horském kole a závěrečného 8 km krosového běhu. Nováčci si mohou vybrat také kratší trať SPRINT-HOBBY, která nabízí poloviční distance 2 km běhu, 12 km MTB a 4 km běhu. Kdo by snad chtěl jen běhat nebo jezdit na kole, tak může složit štafetu s kamarádem a rozdělit si závod mezi sebe. Pro děti v dopoledních hodinách pořadatelé připravili nefalšovaný duatlon, nejmenší děti do 8 let mohou závodit v běhu. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích se mohou těšit na hodnotné ceny od sponzorů, ale všichni, kteří doběhnou do cíle, získají originální dřevěnou medaili, pivečko a pestrou nabídku dobrot občerstvovací stanice made by manželky pořadatelů.

Kompletní informace najdou zájemci na nových webových stránkách XTERRA.CZ nebo přímo na podstránce https://www.xterra.cz/cs/husmuz/.