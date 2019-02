Prachatice - Po necelých dvou letech se do okolí Prachatic vrátí závod v terénním triatlonu, tentokrát pod názvem Hus Muž.

Šestkrát se konal v okolí Prachatic závod Xterry triatlonu se startem u Křišťanovického rybníka, letos vzniká nová tradice, a to Hus Muž. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Za myšlenkou obnovit a navázat na Prachaticku na úspěšný seriál terénních triatlonových závodů Xterra novým projektem s názvem Hus Muž stojí michal Piloušek mladší. „Po šesti úspěšných ročnících závodu Xterra, které gradovaly přidělením statusu Světového poháru, přichází stejná organizační parta s naprosto rozdílným konceptem závodu,“ říká Michal Piloušek mladší a dodává: „Xterra bylo synonymum pro něco těžkého, prestižního, byl to závod, který měl být výzvou pro trénované borce. Hus Muž má být naopak zábavou, oslavou přírody a sportu, chceme se zaměřit víc na hobbíky a místní sportovce, tratě budou lehčí, ale o to krásnější.“

Centrum závodu bude tentokrát u Křišťanovického rybníku a zde se bude také startovat a finišovat. Odpadne tak tradiční přejezd mezi Prachaticemi a Křišťanovickým rybníkem. Název Hus Muž se váže k místu konání, tedy okolí hradu Hus, ale i datum závodu 6. července má velký historický význam. „Rádi bychom udělali z termínu tradici, snad si každý spojí výročí upálení M.J. Husa a náš závod, rádi bychom toto netradiční spojení historie a místa konání akcentovali v reklamě,“ doplňuje Michal Piloušek.

Celá akce však nebude jen o terénním triatlonu. Začátek programu je plánován již na 5. července od 18 hodin. „To startuje běžecký kros na pět kilometrů pod názvem Běh do Kostnice. Trasa je vedena směrem k hradu Hus okolo Blanice a je vhodná i pro začínající sportovce a dorost. Budeme rádi, když si tak najdou cestu ke sportu i začátečníci nebo ti, kteří třeba neradi plavou,“ zve na závod Michal Piloušek.

Hlavní program je plánován na 6. července. Tradiční součástí Xterry byly dětské závody, na Hus Muži jsou připraveny běhy pro nejmenší a triatlon pro větší. „Vše chceme udělat opravdu poctivě. Děti do osmi let budou jen běhat, ale starší už si i zaplavou a budou mít k dispozici stejný komfort jako mistři světa před několika lety,“ láká Michal Piloušek na závod i mládež.

Velikou změnou je pojetí hlavního závodu, který je oproti Xteřře výrazně kratší a profilem jednodušší. Plavání bude mít 1 kilometr a bude rozděleno do dvou okruhů na ploše Křišťanovického rybníka, tak aby se závodníci v půlce mohli nadechnout k dalšímu výkonu.

Trasa horského kola povede po zpevněných lesních cestách a pěšinkách směrem na Záblatí a zase zpět. „Jsou tam nádherné výhledy na Blanici i pastviny okolo Zvěřenic, když už je někde těžší terén, tak je to po rovině nebo do kopce, tak aby byl závod bezpečný,“ zve Piloušek i méně zkušené cyklisty. Jeden okruh má patnáct kilometrů a závodníci jej absolvují dvakrát.

Běh směřuje k hradu Hus a zase zpět na pláž u rybníka, také bude složen ze dvou okruhů, které dohromady měří 8 kilometrů.

Startovat může úplně každý. Kdo si netroufne na všechny disciplíny, může složit tříčlennou štafetu.

O závodníky bude dobře postaráno, pořadatelé chtějí zachovat komfort občerstvovacích stanic, kvalitních značení tratí, přesných výsledků měřených čipy, každý závodník dostane v cíli originální dřevěnou medaili, vítězové navíc hodnotné ceny od sponzorů. „Novinkou bude aplikace, kde v mobilním telefonu budou moci rodinní příslušníci sledovat on-line mezičasy svých favoritů. Doba se mění a my musíme reagovat,“ říká Michal Piloušek. Po závodě bude připraveno vyhlášení výsledků a následná party na břehu rybníka.