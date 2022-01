Trenér Ostravy Adam Choleva spoléhá především na kvarteto opor Emmanuel Ubilla (průměr 13,9 bodů na zápas), Issac Vann (13,3), Alexandar Radukič (12,9) a Petr Bohačík (9,6). Ve svém posledním vystoupení na domácí palubovce Nová huť po velkém boji podlehla USK Praha 75:79.

Elitní střelec nejvyšší soutěže Torin Dorn by se měl po zranění co nevidět opět objevit v hradeckém dresu.Zdroj: Lukáš ŠamalJindřichohradečtí basketbalisté zakončili rok 2021 v Děčíně, kde nakonec prohráli 84:95. Trenér Gilbert Abraham nadále hledá nejvhodnější složení pro rozhodující fázi sezony, takže v týmu se už prostřídala celá řada zahraničních hráčů. Naposledy jej kvůli nepřesvědčivým výkonům opustil Američan Jordan Strawberry.

Potěšitelné naopak je, že se v dresu „bankéřů“ stále více prosazují tuzemští basketbalisté. Ve výborné formě se v poslední době nacházejí především Filip Novotný a Marek Welsch, kteří se přidali ke stabilnímu tahounovi Lukáši Stegbauerovi.

Všichni však netrpělivě vyhlížejí návrat nejlepšího střelce Kooperativa NBL Torina Dorna, jenž už by se měl po zranění ruky co nevidět objevit znovu v ostrém souboji, ale proti Ostravě to pravděpodobně ještě nebude.

„Vzhledem ke zraněním a změnám v našem kádru potřebujeme dál pracovat na týmové chemii. Ačkoliv jsme zatím nebyli tak úspěšní, jak bychom chtěli, tak se hráči, kteří tu jsou od začátku sezony, progresivně zlepšují a z toho mám dobrý pocit. Na zápas se zkušeným týmem Ostravy se těšíme a budeme usilovat o velmi potřebné vítězství,“ zmínil hradecký kouč Gilbert Abraham.