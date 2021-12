Čtvrtý tým soutěže na jihu Čech začal náporem a po třech trojkách brzy vedl 16:6. Domácí Borovka a Stegbauer, jenž trefil tři trojky v rychlém sledu, však stihli do konce úvodní čtvrtiny otočit na 23:22. Jenže Sovy během následujících čtyř minut především díky Mangasovi zase získali dvojciferný náskok (40:29) a do kabin nakonec odcházeli s vedením 52:45.

Hned po obrátce sice nový snajpr v dresu GBA Fio banky Victor, který má nahradit zraněného nejlepšího střelce ligy Dorna, kontroval na rozdíl jediného bodu (52:53), ale vzápětí začali úřadovat elitní hráči soupeře Kyzlink s Mangasem a výsledkem byl po třiceti minutách rozhodující náskok (65:83), který hosté v závěrečné periodě ještě kosmeticky vylepšili a zaznamenali desátou výhru v sezoně, čímž dorovnali druhou Opavu a třetí Brno.

Jindřichohradečtí basketbalisté se o lepší výsledek připravili především mizernou produktivitou. Úspěšnost střelby za dva body měli pouze čtyřicetiprocentní a z 35 trestných hodů jich proměnili jen 20. A přestože měli výškovou převahu, tak prohráli i bitvu doskoků. Vyčníval pouze zmiňovaný Victor, jenž zaznamenal double-double za 18 bodů a 10 doskoků, jemuž střelecky sekundovali už jen Lukáš Stegbauer se Štěpánem Borovkou.

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Porážka je frustrující. Měli jsme světlé momenty, ale potom jsme přestali hrát v tempu. A upřímně, musíme mnohem lépe střílet. Proměnili jsme jen 40 procent pokusů za dva body, což je, myslím, nejhorší výsledek této sezony. A nedařilo se nám ani při trestných hodech. To je statistika, která nás měla držet ve hře. Máme před sebou stále hodně práce, musíme dál makat a zlepšovat se.”

Josh King, trenér USK Praha: „Je to velké vítězství pro náš tým, naši hráči hráli intenzivně od úvodního rozskoku až do konce. Natáhli jsme naše vedení nad 20 bodů, ale nebylo to zcela vypovídající o tom, jak zápas probíhal. Jindřichův Hradec předváděl velmi tvrdý a agresivní styl, který nám po většinu zápasu dělal problémy, a i bez svého nejlepšího hráče Dorna odvedl skvělou práci. Ale my podali zlepšený výkon a navzdory tlaku soupeře jsme měli zápas po většinu času pod kontrolou.”

Lukáš Stegbauer, pivot J. Hradce: „Bohužel to nevyšlo, prohráli jsme poměrně vysokým rozdílem. Myslím si však, že skóre neodpovídá tomu, jak jsme hráli. Ale měli jsme zhruba tří až čtyřminutový výpadek, a to rozhodlo zápas. Musíme dál makat a ponaučit se z chyb, jinak si myslím, že hrajeme slušný basketbal. Nové akvizice se zapojily celkem slušně, takže věřím, že přijde další výhra.”

Kyle Mangas, křídlo USK Praha: „Toto je pro nás velké vítězství. Měli jsme zhruba desetidenní pauzu, takže bylo skvělé být znovu zpátky na hřišti. Odehráli jsme velmi dobře druhou půlku, výborně jsme bránili, hráli jsme s energií a trefili spoustu střel.”

Kooperativa NBL pokračuje o víkendu 16. kolem, v němž se jindřichohradečtí basketbalisté v neděli 5. prosince představí v Ústí nad Labem (18 hodin).

GBA Fio banka Jindřichův Hradec – USK Praha 75:98 (26:24, 45:52, 65:83)

Body: Victor 19, Stegbauer 15, Borovka 14, Ikegwuruka 7, Brown 6, Welsch 5, Novotný 5, Quinn 4 – Kyzling 23, Mangas 22, West 14, Vyroubal 13, Štěrba 10, Macháč 8, Bátovský 4, Švec 2, Fuxa 2. Trojky: 5:12. Fauly: 26:18. Trestné hody: 20/35:18/21. Doskoky: 40:48. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Zatloukal. Diváci: 300.

Kooperativa NBL

1. ERA Nymburk 14 13 1 1394:1071 92,9%

2. BK Opava 13 10 3 1165:998 76,9

3. Basket Brno 14 10 4 1195:1125 71,4

4. USK Praha 15 10 5 1380:1286 66,7

5. Geosan Kolín 14 8 6 1267:1242 57,1

6. JIP Pardubice 13 7 6 1091:1093 53,8

7. Sluneta Ústí nad Labem 14 7 7 1136:1128 50

8. Královští sokoli Hradec Králové 14 6 8 1152:1215 42,9

9. NH Ostrava 15 6 9 1187:1310 40

10. Armex Děčín 14 4 10 1071:1154 28,6

11. Redstone Olomoucko 15 2 13 1153:1331 13,3

12. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 15 2 13 1183:1421 13,3