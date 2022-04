Body Písku: M. Svoboda 26, V. Sýkora 15, P. Šlechta 13, J. Svoboda 11, M. Mach, L. Mikolášek a J. Šurý 9, M. Špičák 7, P. Englický 6, T. Polánek 4, J. Šimonek 2, D. Hejl. Trestné hody: 21/14:19/11. Trojky: 28/11:28/9. Doskoky: 42:31. Osobní chyby: 22:20.

Za vedení 2:0 na zápasy a po vysokých výhrách 101:62 a 105:65 vstupovali písečtí Sršni do třetího utkání čtvrtfinále play off basketbalové první ligy. A roli favorita potvrdili i tentokrát. Velkým plus je i to, že již nemusejí absolvovat dlouhou a únavnou cestu do Ostravy k dalšímu utkání.

Písecký trenér Jan Čech rozložil zátěž utkání prakticky rovnoměrně mezi všechny hráče. Dalším pozitivem je to, že se soupeř nemohl soustředit jen na pár domácích sniperů, protože body pravidelně přidávali prakticky všichni písečtí basketbalisté.

Ač tomu konečný výsledek nenapovídá, první čtvrtina byla poměrně vyrovnaná. Domácí sice vedli 5:0 a 7:2, ale soupeř dokázal odpovědět, vyrovnal na 10:10 a dokonce se dostal do tříbodového vedení (12:15 a 13:16). Závěr první čtvrtiny však patřil domácím, kteří si vytvořili sedmibodový náskok. V úvodu druhé čtvrtiny utekli Sršni na 12 bodů, ale soupeř se dokázal vrátit do hry (33:31). Pak však přišla znovu domácí bodová série a na konci poločasu vedení o osmnáct bodů.

Pokud si hosté ještě mysleli, že mají naději na zvrat, tak jim domácí ve třetí čtvrtině totálně vzali vítr z plachet. Tuto část vyhráli 36:13 a dostali se do vedení přes čtyřicet bodů. Závěrečná čtvrtina se již dohrávala pouze z povinnosti a hráči mohli v klidu poděkovat svým fanouškům za super atmosféru.