/FOTOGALERIE, VIDEO/ Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě odstartoval závodem v short tracku žen kategorie U23. ROUVY Specialized team Vimperk měl na startu dvě želízka v ohni a Adéla Holubová vybojovala skvělé šesté místo.

Ženy U23 vyjíždějí ze stadionu. | Video: Zdeněk Formánek

Do závodu žen U23 vyrazilo čtyřicet žen ze čtrnácti zemí. A jelikož ve Vysočina aréně od rána poprchávalo, ještě před startem závodu byla závodní trať rozbahněná. Startovní pole vydrželo prakticky celých šest kol pohromadě a brzy se mezi nejlepší vklínila Adéla Holubová z ROUVY Specialized Teamu Vimperk. Pak se všem utrhla Kanaďanka Holmgrenová, vítězka Českého poháru na Zadově, kde se jelo minulý víkend, a nikoho již před sebe nepustila. Za ní spurtovala prakticky sedmičlenná skupinka, ve které byla i Adéla Holubová. Ta si nakonec vybojovala skvělé šesté místo. To jí zajišťuje první řadu na startu závodu v cross country.

"Popravdě jsem tento výsledek ani nečekala, jsem mile překvapená. Věděla jsem, že si to nesmím nechat ujet, což se mi ze začátku nepovedlo. Pak jsem tam ale dojela a šla dopředu. Bojovala jsem i o druhé místo, ale na to už síla nebyla. Směrem ke cross country je to dobré, budu mít alespoň lepší pozici," řekla k závodu Adéla Holubová pro server mtbs.cz.

Druhá závodnice ROUVY Specialized Vimperk Nela Viktorová dojela na 27. místě.

Kompletní výsledky závodu U23 žen najdete ZDE.