Vimperský tým horských kol vstupuje do své jubilejní třicáté závodní sezony. Od roku 2002 má statut UCI MTB teamu, nejdříve jako součást týmu České spořitelny MTB, po tragické smrti jejího manažera Michala Picka, od které uplynulo v minulém týdnu již 17 let, se pak tým přetransformoval do Vimperka. Již pět let je hlavním partnerem týmu ROUVY /Virtualtrainig/ a čtrnáct let tým spolupracuje se značkou Specialized.