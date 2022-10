Branky: 18:55 Bárta (Valek, Braun), 19:21 Sitter (Bárta), 22:22 Šaršok (Sitter, Štěpánek), 34:02 Bárta (Valek), 35:10 Uhlíř (Braun, Turek) - 3:36 Mejzlík (Zeman, Fanderlík), 12:18 Rakovský (Tesař). Vyloučení: 4:3. Využití přesilovek: 1:0. Střely na branku: 30:22.

Prachatičtí hokejbalisté měli zatím na kontě tři dvoubodové výhry, to znamená v prodloužení či na nájezdy. V souboji proti poslednímu týmu tabulky chtěli konečně zabodovat naplno. To jim možná v první třetině tak trochu svazovalo ruce i nohy a ta patřila hostům. Nejenže se dostali brzy do vedení, ale měli v úvodu utkání další minimálně tři obrovské šance. Když přidal Hradec Králové ve 13. minutě druhý gól, nevypadalo to s domácími vůbec dobře.

Po přestávce jakoby však z kabiny přišel úplně jiný tým. Aktivita se přestěhovala na domácí hole a za necelých pět minut bylo vyrovnáno. V polovině prostřední periody se dostali Horalové do vedení a již ho nepustili. Podařil se jim vstup i do třetí třetiny a dalšími dvěma rychlými góly definitivně odpor soupeře zlomili.

Prachatičtí tak berou tříbodovou výhru a mají po sedmi odehraných zápasech na kontě 9 bodů. To stačí akuálně na desátou příčku. V dalším kole zajíždějí na hřiště lídra tabulky Kert Praha a pak čeká prachatické fanoušky dvojzápasová lahůdka. Ve svátek 28. října Horalové přivítají od 16.30 hodin pod světly HBC Kladno a hned druhý den od 15 hodin HBC Pardubice.