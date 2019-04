HBC Highlanders Prachatice - SK Jihlava 4:0. I ve druhém utkání měli od začátku zápasu Horalové navrch, jejich hlad po gólech však již nebyl takový jako v sobotu. Přesto nebylo pochyb o tom, že vyhrají i druhé domácí utkání.

"První utkání bylo daleko jednodušší než to druhé. Řekl bych, že jsme pod dojmem vysoké výhry v prvním duelu soupeře trochu podcenili. Ale důležité jsou dvě výhry, nedá se odhadnout, v jakém složení na nás Jihlava vyrukuje doma a bude to tam daleko těžší," uvedl k prvním dvěma zápasům čtvrtfinálové série nejzkušenější hráč Horalů Jaromír Kotlík.

V obou zápasech bylo vidět, že si on sám hru skutečně užívá. "Bylo to krásné, já si již užívám každý zápas, ke kterému nastoupím," uvedl s úsměvem Jaromír Kotlík a ke své přesné trefě na 3:0 doplnil: "Povedlo se to. Nemířil jsem tak přesně, ale schovaná střela přes obránce má účinek. Neviděl jsem pořádně ani bránu, ale zkusil jsem to. Brankář také nic neviděl a spadlo to tam. Štěstí, ale každá taková rána má platnost."