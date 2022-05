Výsledek 7:2 pro Prachatice by mohl pro člověka, který nebyl na zápase, znamenat jasnou záležitost pro domácí. Ale pravda je úplně jiná. Kdyby byl stav kolem osmé minuty 0:3, nikdo by se nemohl divit. Písek šel do vedení brankou Habarta po úniku, další nájezd domácí gólman Holub vyrazil a se štěstím si poradil i s další kanonádou hostujícího celku. Domácí pak v 10. minutě srovnali trochu šťastnou brankou a následně jim trumfy do ruky dali sami hosté. Faulovali v útočném pásmu, rozhodčí nechávali situaci dohrát a na jejím konci byl další faul hostů. Ti šli tedy do tří, dvojnásobnou přesilovku Prachatičtí po několika vteřinách využili a dokázali zužitkovat i následnou pět na čtyři a rázem byl stav 3:1. Zkrátka se nehraje na šance, ale na góly a ty dávali domácí.

Ve druhé třetině se Písek ještě jednou dostal na rozdíl jediné branky, ale domácí hokejbalisté si vzali brzy dvojbrankové vedení zpět. Ve třetím dějství se snažili hosté s utkáním ještě něco udělat, domácí však pozorně bránili a hrozili z rychlých brejků. Podařilo se jim nastřílet ještě tři branky, vyhrát 7:2 a mohou se již soustředit na finálovou sérii. Zda bude jejich soupeřem Zliv, nebo béčko Olympu J. Hradec, se teprve rozhodne. Po sobotě vede Zliv 2:1 na zápasy.

HBC Prachatice B - HC ŠD Písek 7:2 (3:1, 1:1, 3:0). Branky: 9:38 Trojan, 10:58 Reindl, 12:17 Štěpánek, 27:34 Reindl, 37:26 Klíma, 40:46 Šilhán, 44:50 Uhlíř - 5:15 Habart, 26:01 Habart. Vyloučení: 7:7, Využití přesilovek: 2:0. Oslabení: 1:0. Střely na branku: 31:24.