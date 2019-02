Prachatice /FOTOGALERIE/ – Ve II. národní lize hokejbalistů přijel do Prachatic soupeř, který tlačil na čelo tabulky. Pod Libínem však narazil.

HBC Prachatice Highlanders – Pedagog České Budějovice 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

Prachatickou Highlanders arénu přijel dobývat aktuálně druhý celek II. NHbL. Zatímco hosté přijeli do Prachatic s kompletními třemi útoky, domácí lepili sestavu až těsně před utkáním a nastoupili tak do zápasu s jednou nekompletní formací.



Že zápas nebude vůbec jednoduchý, avizoval velmi brzký příjezd českobudějovických borců, kteří zahájili rozcvičku už hodinu před prvním hvizdem.To však bylo ze strany Pedagogu vše. Již od samotného začátku měli navrch domácí Horalové, kteří zasypávali statisticky nejlepšího brankáře ligy svými projektily. Na branku však museli diváci čekat do 11. minuty, kdy při vlastním oslabení obral soupeře o míček Květoň a při následném úniku mířil přesně k levé tyči brankáře Bílého. Do konce první části se trefil ještě nestárnoucí Kotlík a navrátilec do sestavy Kadlec – 3:0.



Ve druhé třetině se dal očekávat velký tlak hostí a snaha o obrat. Nic z toho se však nestalo. Naopak, pouze díky Bílému v brance hostí, se skóre na světelné tabuli zastavilo na hrozivých 5:0. Branku přidal nejdříve kapitán horalského béčka Kott a hned po něm i Reindl, který využil nabídnuté přesilové hry – 5:0.



Nemohoucnost Pedagogu přetrvávala i v posledním dějství a tak s chutí hrající Prachatice kontrolovaly průběh utkání. Další dvě branky přidal snajpr Slavomír Květoň, který tak završil hattrick, a svou druhou brankou v zápase se prezentoval František Kott po nezištné přihrávce Josefa Reindla – 8:0.



V přímém souboji o druhou příčku si tak Horalové dokráčeli k překvapivě snadnému vítězství. Nejlepší obrana ligy je po tomto debaklu minulostí a prachatická Highlanders aréna zůstává i nadále nedobyta. Navíc se skóre 32:0 po čtyřech zápasech (z toho však dvakrát kontumačně 5:0).



Hrající trenér domácího celku Jan Turek pak komentoval utkání následovně: „Horalové, dneska musím smeknout. Je vidět, že jsme si vzali k srdci slova Betonářů a začali pořádně trénovat a vyplatilo se. Dokonce jsme si přidali i páteční trénink kde se sešli všichni, slovy šest, hráči a dobře se na Pedagog připravili. Dnes zaslouží všichni velkou pochvalu, dalo se na to koukat. Ale jedna vlaštovka ještě jaro nedělá. My musíme v nastaveném trendu a dobře odvedené práci nadále pokračovat. Pokud budeme makat jako dneska, JAKO TÝM, tak se ničeho a nikoho nemusíme bát.“



Góly a asistence: 10:21 Květoň SH, 12:34 Kotlík (Dojčar), 13:03 Kadlec (Kott), 16:42 Kott (Reindl), 22:35 Reindl PP (Bušek, Sedláček), 34:19 Kott (Reindl, Švácha), 38:47 Květoň (Kadlec,Bušek), 42:29 Květoň.



Sestava Horalů: Pixa (19/19), Repko – Švácha, Dojčar, Bárta, Bušek – Markytán, Turek, Květoň, Kotlík, Sedláček, Reindl, Kott, Kadlec.

Josef Parkman