Branky: 3:17 Bogdány (Macháček), 5:08 Macháček (Halbrštát, Bogdány), 15:31 Halbrštát (Bečka), Lajčiak (Macenauer, Faltejsek - Šilhán. Vyloučení: 2:3. Využití přesilovek 0:0. Střely na branku: 38:25.

Sestava HBC Prachatice: Pixa (připraven Fleischmann) - Šaršok, Šilhán, Švácha, Bárta, Hokr, R. Sitter, Jiří Štěpánek, Turek, Valek, Zimandl.

Zdroj: Pavel Študlar

Prachatičtí hokejbalisté vyrazili k prvnímu duelu z různých důvodů pouze s jedenácti hráči do pole. Navíc si tak trochu vybrali nováčkovskou daň. Herně to nebylo špatné, ale vázlo zakončení. Prachatickým nevyšly úvody prvních dvou třetin, zvláště té druhé, kdy dostali rychlé dva góly a domácí se dostali do pohodlného vedení 4:0. Ve třetí třetině byli hráči zpod Libína místy i lepším týmem a historicky první gól Horalů v nejvyšší soutěži dal Pavel Šilhán.

V dalším kole přivítají Prachatičtí v Highlanders aréě v sobotu 10. září od 15 hodin HBC Kladno.