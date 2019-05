Prachatice - Místní hokejbalová aréna byla v sobotu svědkem obrovské bitvy o postup do finále play off první ligy mužů. Z výhry se nakonec radovala Hostivař.

HBC Prachatice - HBC Hostivař 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Po čtyřech zápasech byl stav semifinálové série vyrovnaný 2:2, když oba týmy vyhrály po dvou zápasech na svých hřištích. Rozhodující utkání začali lépe v Prachaticích hosté a šli ve 2. minutě do vedení. Prachatičtí se ze studené sprchy pomalu oklepali a podařilo se jim Květoněm ještě v první třetině vyrovnat. Bitva pokračovala i v dalších minutách a do závěrečné třetiny se šlo za stále nerozhodného stavu. Pak však šli znovu do vedení hosté a sou výhru pak korunovali do prázdné brány na 3:1 v závěru duelu.