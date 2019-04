Prachatice - Prvním utkáním odstartovalo v sobotu čtvrtfinále play off první ligy hokejbalistů. Prachatičtí Highlanders hostili SK Jihlava.

HBC Highlanders Prachatice - SK Jihlava 9:1 (3:0, 3:0, 3:1). Domácí hokejisté měli po celé utkání výraznou převahu a soupeře s jistotou porazili, když dokázali proměňovat přesilové hry. "Nebylo to tak jednoduché, jak by mohl napovídat výsledek. Soupeř byl houževnatý, snažil se bránit a vyhazovat míčky. Bylo těžké se donutit k pohybu, když oni stáli. Ale zvládli jsme to, hráli dobře a zaslouženě zvítězili," shrnul utkání kapitán domácího celku Jan Turek.