Horalové padli na hřišti posledního a play off se jim opět vzdaluje

/FOTOGALERIE/ Do Hradce Králové cestovali prachatičtí hokejbalisté pro tři body. Jen v tom případě by si udrželi naději na play off. nepovedlo se.

Prachatičtí hokejbalisté prohráli v Hadci Králové 3:5 (snímek je z utkání v Prachaticích). | Foto: Deník/Vladimír Klíma