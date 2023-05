/FOTOGALERIE/ Hokejbalistům Prachatic jde o všechno. S Piráty Hradec Králové bojují o záchranu extraligy. Po dvou zápasech v Prachaticích je stav 1:1 na zápasy.

Prachatičtí Horalové odjíždějí do Hradce Králové za stavu 1:1 na zápasy. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Karty jsou rozdány jasně. Vítěz série na tři vítězná utkání zůstane v hokejbalové extralize i v příští sezoně, poražený padá do první ligy. A hned první vzájemné utkání mezi prachatickými Horaly a Piráty z Hradce Králové ukázalo, že to bude pořádná bitva. To vyhráli hosté na samostatné nájezdy. Odveta již patřila domácím Horalům.

HBC Prachatice – Piráti Hradec Králové 2:3 po nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 – 0:0)

Branky: 1:40 R. Sitter (J. Markytán), 42:35 P. Šilhán (J. Markytán) – 36:22 L. Černý (M. Síla), 39:54 J. Bacovský (M. Hudeček, J. Šimůnek), rozhodující nájezd J. Bacovský. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Střely na branku: 20:30.

HBC Prachatice – Piráti Hradec Králové 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Branky: 2:17 J. Markytán (J. Turek), 16:22 J. Markytán (J. Turek), 23:30 R. Valek (Jiří Štěpánek), 24:32 R. Valek (K. Plašil), 28:54 J. Markytán (K. Plašil, J. Šaršok), 36:42 M. Zavřel (R. Valek, J. Markytán) – 6:44 J. Bacovský (M. Hudeček), 24:43 M. Hudeček (J. Šimůnek, J. Bacovský), 28:07 J. Bacovský (J. Tesař, Š. Palán). Vyloučení: 3:5. Využití přesilovek: 2:1. Střely na branku: 29:16.

Nyní o víkendu se hrají dva zápasy v Hradci Králové, případný pátý duel pak v sobotu 27. května v Prachaticích.