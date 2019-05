Prachatice - Hokejbalisté HBC Prachatice nastoupí v sobotu od 16 hodin na hřišti SK Jihlava ke třetímu čtvrtfinálovému utkání play off první ligy.

Horalové doma dvakrát vyhráli, ke třetímu zápasu míří do Jihlavy. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Z Prachatic si vezou náskok 2:0 po jasných výhrách 9:1 a 4:0. Pokud se jim podaří vyhrát i třetí utkání, série končí. V případě výhry Jihlavy se hraje čtvrtý zápas v neděli. Pokud by série dospěla až do pátého duelu, ten by byl na programu 8. května v Prachaticích.