Prachatice – Dvouzápasový trip absolvovali prachatičtí hokejbalisté v první lize. Nejprve se v odloženém zápase představili v Přelouči a druhý den pak v Pardubicích. Nasbírali šest bodů a již nemohou být po základní části soutěže hůře než čtvrtí.

Jestřábi Přelouč – HBC Highlanders Prachatice 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). Utkání se hrálo s otevřeným hledím, o čemž svědčí poměr střel na bránu 42:37 ve prospěch domácích. Do vedení šli ve 12. minutě Prachatičtí, ale již za minutu bylo srovnáno. Po šesti minutách druhého dějství šli znovu do vedené hosté, tentokrát se přesně trefil Malecha. S nástupem do poslední třetiny však Jestřábi snížili a začínalo se znovu od nuly. Na začátku 35. minuty však potřetí dostal Horaly do vedení Tácha. Domácí se nechtěli smířit se ztrátou všech bodů, tlačili se před hostující branku, ale neuspěli. Prachatičtí nakonec pečetili výhru půl minuty před koncem zápasu.