Hokejbalisté HBC Prachatice v dalším kole první ligy hostili na svém hřišti Hostivař Praha.

I. liga hokejbalu: HBC Prachatice - HBC Hostivař 3:4. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Od začátku utkání to byl boj o každý metr hřiště. Na začátku 3. minut dostal domácí do vedení Štěpánek, ale v úvodu 11. minuty soupeř během deseti vteřin dvěma góly stav otočil. Ve druhé třetině tuhý boj pokračoval, šance se rodil na obou stranách, ale do černého se trefili dvakrát hosté. Horalové však nesložili zbraně a pokusili se v závěrečném dějství stav ještě upravit. Hned v úvodu třetin snížil na 2:4 Květoň, ve 36. minutě na 3:4 Švácha, ale další gól již domácí nepřidali a všechny body putoval do Prahy.