V polovině utkání došlo za prachatickou brankou k ruční výměně názorů některých hráčů, oslabením to odnesli domácí, ale v něm všem utekl Ženíšek a dostal domácí znovu do vedení. Soupeř však ještě do druhé přestávky chytrou brankou srovnal. Naštěstí do závěrečné třetiny nastoupili domácí koncentrovaní, jejich výkon začal připomínat úvod utkání a skóre opět začalo narůstat v jejich prospěch. Brankami Mikeše, Ženíška a Buška nakonec zvítězili 7:4.