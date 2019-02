Písek, Prachatice – Další krajský turnaj nejmenších hokejbalistů tentokrát hostil Písek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Nejmenším prachatickým Horalíkům chyběla z nejrůznějších důvodů trojice zkušenějších hráčů a na výsledcích to bylo znát. I přes nepříznivé výsledky se nedá našim nejmenším upřít chuť, nasazení a bojovnost. Výsledky v této kategorii nehrají tak důležitou roli, zde je nejdůležitější, že se kluci hýbou a mají z pohybu radost.



Přípravka odehrála turnaj s bilancí dvou výher a tří proher. Kluci vstoupili do turnaje dvěma těsnými porážkami s Blatnou a Pedagogem. Ve třetím utkání si chtěl tým Horalů spravit chuť v souboji s domácím Pískem což se klukům nakonec podařilo a domácí celek jednoznačně přehráli. Do semifinále proti Pedagogu tak nastupovali velice sebevědomě. Toto utkání bylo dramatické až do samotného závěru se šťastným koncem pro naše borce. Finálový duel proti Blatné i přes naše gólové příležitosti nakonec skončil vcelku jednoznačným vítězství Datlíků z Blatné, kteří tak tento turnaj po zásluze vyhráli.



Do konce podzimní části sezony nás čeká ještě turnaj v Suchdole nad Lužnicí, na který se kluci už teď těší.



Mini přípravky – výsledky: Highlanders PT – Pedagog ČB 2:5. Góly, asistence Horalíků: Novák D. (Fafejta V.), Fučík (Ondok). Highlanders PT – Blatná 0:7. Highlanders PT – Suchdol nad Lužnicí 1:3. Novák D. Highlanders PT – ŠD Písek 1:4. Fafejta V.



Sestava – Brankář: Válek. Obrana: Vachtfeitl, Tůma, Sosna. Útok: Fafejta, Novák D., Ondok, Fučík, Novák L., Průša



Přípravky – výsledky: Highlanders PT – Blatná 2:3. Góly, asistence: Kafka sn, Kafka. Highlanders PT – Pedagog ČB 1:3. Kafka. Highlanders PT – ŠD Písek 9:3. Fafejta (Kafka), Turek, Klement, Fafejta (Kafka), Benč sn, Kafka (Fafejta), Mráz (Kafka), Fafejta (Kafka), Kafka sn. Semifinále: Highlanders PT – Pedagog ČB 2:1. Kafka (Fafejta), Žák (Turek). Finále: Highlanders PT – Blatná 0:4.



Sestava – Brankář: Válek. Obrana: Mráz, Žák, Novotný. Útok: Fafejta, Kafka, Turek, Klement, Benč, Kunc. (hbc)