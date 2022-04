Zajímavostí duelu bylo to, že oba celky nasadily do boje i několik děvčat. Na straně domácích jich nastoupilo hned sedm a podle výsledku je vidět, že jen do počtu na hřišti nebyla. V pražském týmu nastoupila děvčata čtyři.

Od začátku utkání udával směr hry domácí celek. A rozhodnuto bylo prakticky po první třetině. Navíc po jedenácti vteřinách druhé části přidal domácí celek další gól a bylo to 5:0. Nakonec se domácí dorost radoval z výhry 9:0. V tabulce si oba celky vyměnily pořadí. Prachatičtí jsou šestí se ztrátou jednoho bodu na Kert Praha. Na ten mají navíc zápas k dobru.

HBC Prachatice - KOVO Praha 9:0 (4:0, 3:0, 2:0)

Branky: 3:48 Štěpánek (Novák, Kotlíková), 8:29 Štěpánek (Plecerová, Rullová), 9.52 Daniel (Kunc), 10:27 Kotlíková (Makovička, Becková), 15:11 Klement, 23:11 Novák (Štěpánek, Kotlíková), 29:35 Štěpánek (Novák, Makovička) 30:31 Klement (Makovička), 40:43 Šmajcl (Becková).