Rafani začali opatrně s Milevskem. Nenechali se zaskočit prvním inkasovaným gólem, naopak dali tři v řadě. Soupeř skóre otočil, ale nakonec domácí srovnali na pěknou remízu 4:4. Měli jsme samozřejmě radost z prvního bodu v elitní skupině.

V následujícím utkání s budoucím vítězem turnaje, Strakonicemi, jsme se drželi do stavu 2:4, poté jsme ale po vyloučení inkasovali další dva góly a tak jsme dali šanci druhému gólmanovi a naší třetí lajně. Pošetřili jsme síly na další dva zápasy. To se nám totiž vrátili naši fotbalisté z turnaje a doplnili tak sestavu.

A Rafani pak v kompletním složení překvapili nejenom favorizovaný Písek, ale i Jindřichův Hradec. Oba tyto soupeře jsme s převahou na hřišti přejeli 4:1. Utkání si byla dost podobná a byla samozřejmě plná emocí. O skvělém výkonu Rafanů ale nebylo pochyb. Potvrdili tak nejen to, že si postup do prvního koše zasloužili, ale že tam po tomto turnaji určitě patří.

Rafani v tabulce Krajské ligy poskočí ze sedmého na dělené páté místo. Po minulé sezoně Rafani zaznamenali obrovský výkonnostní vzestup. Nastartoval je určitě úspěch na Prague Games a kvalitně provedené soustředění před sezonou. To hlavní, co ale Rafany drží, je skvělý týmový duch podtržený skvělou prací trenéra Martina Mrázka. Dnešní vítězství nad A-týmy z velkých měst je toho důkazem. Není bez zajímavosti, že jak Hradec, tak i Písek mají v lize pouze jeden tým. Rafani z Netolic, které jsou desetkrát, resp. patnáctkrát menší, postavili do ligy hned dva plné a silné týmy.

Tak za dva týdny repete. Opět turnaj prvního koše a opět v Netolicích! Doufejme, že Rafani svoji skvělou formu potvrdí!

Zdroj: Florbal DDM Netolice a Josef Zíka