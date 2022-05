Ten také přišel. Nesmlouvavé souboje u mantinelů, šance na obou stanách a výborní gólmani. To byl obrázek hry. Do vedení šli v první třetině Prachatičtí. A když přidali ve druhé periodě druhou branku, bylo ještě veseleji. Kerti se však nevzdali a dostali se zpět do zápasu. Po třech minutách třetí třetiny však domácí znovu uskočili o dvě branky a hlídali si výhru, Hosté sice jště necelé dvě minuty před koncem snížili, ale to bylo z jejich strany vše a Horalové mohli slavit vítězství.

HBC Prachatice - Kert Park Praha 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). 11:56 Benč (Štěpánek), 25:35 Štěpánek (Benč), 33:15 (Stöhr (Makobvička) - 27:10 (Chán (Vrabec), 43:53 Hampl (Chán).