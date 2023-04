/FOTOGALERIE/ Dvěma zápasy v Highlanders aréně skončila základní část jihočeské větve II. hokejbalové ligy. Béčko Horalů skončilo šesté, volarské Plameny desáté.

Hokejbalová II. liga: HBC Prachatice B - Olymp J. Hradec 4:3 po nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0) | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Osmnáctým kolem skončila základní část hokejbalové druhé ligy. Nyní již se hraje o pořadí v play off. Prachatičtí již proti Olympu J. Hradec nemohli své postavení na šestém místě vylepšit, Flames Volary ještě hrály o to, dostat se na deváté místo. To se nakonec nepodařilo a body si po dramatickém souboji odvezl Pedagog ČB B.

HBC Prachatice B - HBC Olymp J. Hradec 4:3 po nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 11:02 M. Dojčar (M. Klíma), 11:45 R. Sitter (J. Turek, T. Hudeck), 42:33 R. Sitter (J. Turek), rozhodující nájezd J. Binka - 9:10 V. Strašík (F. Švábirt, M. Přibyl), 17:03 T. Strada, 42:07 M. Přibyl (D. Loukota). Vyloučení: 6:2. Bez využití. Střely na branku: 26:27.

HBC Flames Volary - Pedagog Č. Budějovice B 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 18:51 (J. Kadlec (P. Kub) - 00:30 P. Vránek (D. Sedláček, M. Jiran), 25:32 P. Vránek (D. Staněk), 36:44 M. Jiran (D. Eliáš, L. Čapek). Vyloučení: 4:2. Využití přesilovek: 1:1. Střely na branku: 27:24.