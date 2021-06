Na prachatické hráčky čekaly čtyři zápasy během jediného dne. „Soupeřkami nám byly hokejbalistky Plzně a Berouna, s oběma družstvy po dvou zápasech. Ve všech duelech byly naše hráčky lepším týmem a i když musely dvakrát dotahovat nepříznivý výsledek, dokázaly všechna utkání dotáhnout do vítězného konce a odvézt domů všechny body,“ chválil své svěřenkyně trenér Miroslav Kotlík.

V celé dosavadní sezoně Horalky ještě nezaváhaly a drží si tak průběžné první místo v tabulce. „V příštím kole na děvčata čekají zápasy proti soupeřkám z Pardubic a Kyjova. Ani Kyjov v této sezoně ještě nezaváhal a naše hráčky tedy čeká ostrá bitva o konečné vedení před play off,“ doplnil Miroslav Kotlík a současně pozval do řad hokejbalistek další zájemce: „V posledních letech Horalové ukazují, že v ženském hokejbale se jim daří, jediné co by děvčata potřebovala, je příliv nových hráček ve všech věkových kategoriích.“