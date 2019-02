Prachatice /FOTOGALERIE/ – Již včera jsme informovali o obrovském úspěchu prachatických hokejbalistů, kteří skončili na druhém místě Českého poháru pro rok 2016. Podívejme se nyní přímo na plochu Budvar arény očima hráčů.

Do finále Českého poháru nemůže zasáhnout kdokoli. Nakonec se utkalo čtrnáct týmů z celé republiky. „Dříve byl Český pohár pouze pro extraligové týmy. V posledních dvou letech je to otevřenější. V uvozovkách se může přihlásit kdokoliv, ale z daného regionu má jistotu startu pouze první přihlášený. Pak mají přednost týmy z extraligy, první ligy a tak dále. Letos byla extraliga enormně dlouhá a náročná, takže týmů z nejvyšší soutěže nebylo tolik a dostalo se na další. Ale jsou tradiční týmy, které jedou vždy. Například Pardubice přijely na jih Čech udělat po výhře v extralize double,“ uvedl k účastníkům finálového turnaje kapitán Highlanders Prachatice Jan Turek.



Prachatičtí měli ve skupině extraligový Hradec Králové, prvoligovou Mladou Boleslav a hráče z Heřmanova Městce, kteří hrají s Prachatickými stejnou soutěž, II. národní ligu, ale na východě Čech. Podle postavení v soutěžích tedy měli Horalové bojovat o třetí místo a tím baráž pro čtvrtfinále. „V hokejbale se pohybujeme již hodně dlouho a věděli jsme, že skupina A je hodně našlapaná. Naše skupina se trochu změnila. Původně zde měl hrát Třinec, ale v týdnu před turnajem účast odřekl. Místo něho k nám přišel Hradec Králové. Ten je s Třincem srovnatelný,“ uvedl k favoritovi skupiny Jan Turek a Jan Švácha doplnil: „Heřmanův Městec vyhrál stejně jako my dlouhodobou soutěž druhé ligy na východě Čech a vypadl pak v semifinále. Občas nastupujeme na střídavý start za Suchdol nad Lužnicí v první lize, a tak jsme se s Mladou Boleslaví setkali a se Suchdolem jsme je porazili 6:5. Věděli jsme, že jsou hratelní, ale v každém případě měla Boleslav větší zkušenosti z vyšší soutěže.“



V prvním utkání Prachatičtí porazili Heřmanův Městec. „Soupeř byl pasován na černého koně turnaje, o nás se říkalo, že můžeme jen překvapit. V zápase jsme je však k ničemu nepustili a vyhráli jsme 4:0. Hned nato jsme měli Hradec a říkali si, že by to mohlo jít. Hradec totiž současně hrál baráž o extraligu s Teplicemi, kde hrálo to nejsilnější. Do Budějovic poslali výborné extraligové starší dorostence do plněné zkušenými pardály. Do zápasu jsme vstoupili špatně a prohrávali na obrátce 0:3,“ komentoval utkání J. Turek a J. Švácha doplnil: „Pak jsme vyměnili i gólmana a na začátku druhé půlky inkasovali čtvrtý gól. Pak jsme konečně zapnuli a snížili až na konečných 3:4. Skvěle zde zachytal šestnáctiletý Jarda Kolka. Byla to pro něho velká zkušenost.“



Rozhodující zápas přišel v souboji s Mladou Boleslaví. Prachatičtí nechtěli skončit třetí ve skupině, aby nemuseli čekat na doplňující zápas o postup do čtvrtfinále, který se hrál pozdě večer. „Museli jsme vyhrát, aby to bylo druhé místo. Do utkání jsme vstoupili dobře a soupeře přehrávali. Byli jsme na tom fyzicky dobře, padaly i góly, takže jsme si to vybojovali zaslouženě.“



Vyřazovací část byla na programu v neděli. Do formy týmů na druhý den vždy vstupuje hodně proměnných. Prachatičtí to však evidentně zvládli. „Asi nám pomohlo, že na Slavnostech Zlaté stezky pršelo a všichni šli brzy spát. Nic většího se nekonalo a my přijeli do Budvar arény natěšeni na Opavu. Ta byla druhá po základní části druhé ligy se třemi porážkami. Měli tři kvalitní pětky, zkušeného trenéra a v sobotu vyhrávali zcela jasně. Říkali jsme si, že si zkrátka zahrajeme a uvidíme. Manželky a přítelkyně to braly tak, že si nakoupí, naberou nás před halou a na oběd jsme doma. Zápas se nám ale povedl. Hráli jsme dobře, dali góly a neproměnili další šance. Skvěle chytal Tomáš Pixa. Kromě dvou minut, kdy nás zavřeli, to bylo z naší strany dobré. Jediný gól jsme dostali z jejich rychlého brejku. Závěr zápasu jsme odehrávali u nich ve třetině,“ shrnul čtvrtfinále Jan Turek.



V semifinále si Prachatičtí zopakovali utkání s extraligovým Hradcem Králové, který doplnil sestavu o hráče, kteří hráli den před tím baráž o extraligu. „Skvěle nám vycházel herní pavouk. Pardubice, Olymp, to byly týmy na druhé straně pavouka. My sice také měli silné soupeře, ale před zápasem s Opavou jsme si říkali, že když vyhrajeme, tak půjdeme na Hradec nebo KOVO Praha. Hradec jsme si vyzkoušeli, že je hratelný, KOVO by byl také přijatelný soupeř. Hradci pomohli hráči, kteří dorazili na vyřazovací boje, a tak jsme na něj narazili podruhé. Jak se říká, dvakrát na jednom turnaji se nedá prohrát se stejným soupeřem, a tak jsme šli do boje se zdviženými hlavami. Zachytili jsme začátek a za kratší konec tahali oni,“ pochválil výkon týmu kapitán a Jan Švácha doplnil: „Hráli jsme dobře v obraně a k ničemu je nepustili. vstřelili jsme úvodní gól a první půlku vyhráli. Po obrátce sice soupeř sem tam zatlačil, ale nebyl to souvislý tlak. Podařilo se nám z přesilovek zvýšit až na 3:0. Oni nás pak trochu zamkli, měli šance, ale Tomáš opět chytal skvěle. V oslabení jsme dostali gól, ale v závěru vytáhl Tomáš Pixa fantastický semafor, do prázdné jsme dali čtvrtý gól a my byli ve finále.“



Již postup do finále je fantastický úspěch. Navíc zde Highlanders sehráli s mistry republiky vyrovnané utkání. „Vyrovnané to bylo výsledkově, ale herně byl soupeř jasně lepší. My si to chtěli hlavně užít. Kdy jindy si zahrajeme s Pardubicemi a ještě v televizi. Dali nám rychlý gól, což je možná trochu ukolébalo. My pak obětavě bránili. Sem tam nás sice povozili na kolotoči, ale stále bylo o co hrát. Naše třetí lajna byla poskládaná z kluků z béčka, kteří také zahráli fantasticky a nedostali od Pardubic gól. Z naší bojovnosti se nám podařilo dát gól. Pak byly přesilovky a my dokonce ubránili oslabení tři proti pěti. Dostali jsme sice na 1:3, ale to nebylo důležité. My si to fakt užívali. Tři minuty před koncem Tomáše v bráně střídal Jarda Kolka a Tomášovi se za jeho výkon dostalo obrovských ovací. Jarda si to pak v závěru také užil a měl tři těžké zákroky. My po buly dali druhý gól, ale oni si to pak již ohlídali,“ okomentoval finálový duel Jan Turek.



Fanoušci Horalů jsou ze druhé národní ligy zvyklí na hodně tvrdou hru u mantinelů, časté šarvátky a vylučování. To na poháru vidět prakticky nebylo. „Ve vyšších soutěžích je to spíše atletický sport, u mantinelů se do těla moc nehraje. I pro rozhodčí je to jednodušší. I proto bychom se rádi dostali do vyšší soutěže. Máme tým založený na výborné fyzičce a mohli bychom to tam prodat,“ uvedl Jan Švácha, který působí i jako rozhodčí.