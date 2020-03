Áčko mužů v první lize hraje první dva zápasy jarní části. V sobotu zajíždí ke krajskému derby do Suchdola na Lužnicí a v neděli do Poličky. Béčko mužů ve druhé lize v sobotu zamíří na béčko Suchdola nad Lužnicí a bude chtít navázat na výhru nad Pedagogem. Céčko mužů v Regionální lize pak vyrazí povzbuzené výhrou nad Novou Včelnicí na hřiště Falconu České Budějovice.

Junioři Highlanders cestují v extralize v sobotu do Plzně a v neděli do Hradce Králové. Starší žáci ve své ligové soutěži hrají v sobotu v Plzni. Mladší žáci v sobotu cestují do Zlivi. V lize žen čeká prachatická děvčata v sobotu turnaj v Praze na Palmovce.