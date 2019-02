Áčko Horalů podlehlo v přípravném zápase extraligové Plzni 2:5. Horalové vstoupili do zápasu s přílišným respektem a Pixa v brance se měl co ohánět. Pozorným výkonem v obraně však s extraligovým soupeřem drželi krok až do trětí třetiny, kdy dokonce dokázali srovnat průběžný stav na 2:2, dvakrát skóroval Kuba Luarinc. Plzeň pak přidala na obrátkách a třemi slepenými góly rozhodla o konečném skóre. Nutno říci, že se Horalové prezentovali sympatickým výkonem a uzavřeli tak zimní přípravu. V sobotu 2.3. už je čeká první jarní mistrovské utkání a hned “jihočeské derby” v Jindřichově Hradci.



Josef Parkman