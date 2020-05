Hokejbalové soutěže řízené Českomoravským svazem hokejbalu byly plošně ukončeny a anulovány v půli dubna. V souvislosti se současným uvolňováním hygienicko epidemiologických opatření, které se týkají i sportu, však vedení svazu přichází s možností náhrady za anulovaný soutěžní ročník. Jedná se o Pohár k 30. výročí ČMSHb určený pro mužské extraligové a prvoligové celky. Možnost účasti se tedy naskytla i hráčům HBC Prachatice.

„Na pondělní trenérské radě klubu jsme se rozhodli, že přihlášku do poháru podáme. Ten by se měl rozeběhnout 23. května. Nebudeme si však dávat žádné výkonnostní cíle, ale pojmeme spíše pohár tak, že je třeba si znovu osahat hokejku a zahrát si pro radost. Nebudeme lpět na tom, aby nastupoval prvoligový kádr, ale možnost dostanou i kluci z béčka, céčka i dorostu. Bude to spíše na takové dobrovolné bázi,“ uvedl kapitán prvního týmu HBC Prachatice Jan Turek a doplnil: „Do podmínky účasti jsme si však dali to, že budeme hrát pouze v případě, že bude vládou uvolněno již i používání šaten a sprch. Nedovedu si představit, že bychom cestovali přes půl republiky bez toho, aniž bychom se osprchovali.“

Podobná soutěž by se pak mohla hrát i v rámci Jihočeského kraje. „Čekalo se, které soutěže český svaz do poháru zahrne. Nyní se vytváří prostor pro druhou a krajskou ligu. Podle počtu zájemců by se tedy mohl vytvořit model nějaké soutěže i u nás na jihu Čech. Podobné by to bylo i u mládeže. Také na regionální bázi bychom se do soutěže jako klub zapojili,“ potvrdil další možnost Jan Turek a doplnil: „Hlavní však bude, se připravit na další ročník mistrovských soutěží.“