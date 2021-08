/FOTOGALERIE, VIDEO/ V Prachatické hokejbalové aréně se v přípravě utkaly celky domácího Higlanders Prachatice s HBC Volary.

Volarští ladí formu na novou sezonu. | Video: Ladislav Beran

Domácí sestava byla mixem napříč týmy včetně jedné dívky. Hosté přijeli s devítkou statečných, dvě třetiny odolávali domácímu favoritu. Za úmorného vedra a zejména dusna to byl od obou týmů heroický výkon a zvlášť gólmani toho měli plné zuby. Domácí až na první třetinu, která skončila nerozhodně, měli zápas pod kontrolou. Volarské šlechtí i to, že po odchodu pro zdravotní problémy kapitána Ondry Nechutného nesložili zbraně a bojovali. Oba celky to pojaly jako přípravu na novou sezonu a lépe to vyšlo domácím.