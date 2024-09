Největším tahákem víkendového programu byl souboj dvou neporažených týmů o první místo. Do Prachatic zavítal do té doby vedoucí tým Keltů Beroun. Domácí dali hned v první třetině tři branky a vypadalo to na jejich snadnou výhru. Hosté nevyužili ve druhé třetině pětiminutovou přesilovku, ale pak začali stav stahovat, až dostali zápas do prodloužení. V něm rozhodli o druhém bodu domácí.

Tři body brali Datels Blatná, kterým se podařilo vyloupit arénu v Novém Strašecí brankou necelou půlminutu před koncem utkání. Suchdol nad Lužnicí tentokrát nebodoval na hřišti KOVO Praha a českobudějovický Pedagog si přivezl vysokou porážku z Ústí nad Labem.

KOVO Praha – Suchdol nad Lužnicí 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 13. P. Benda, 18. T. Tóth, 33. O. Fluxa, 35. P. Benda, 37. O. Fluxa. Vyloučení: 4:5. Využití přesilovek: 2:0. Oslabení: 1:0. Střely na branku: 33:27.

Vlčí smečka Ústí nad Labem – Pedagog Č. Budějovice 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

Branky: 6. R. Navarra, 9. P. Zdvořáček, 15. R. Navarra, 16. R. Navarra, 29. R. Navarra, 34. I. Kučera, 38. J. Tůma, 45. J. Grosse - 32. M. Neumaier. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Střely na bránu: 42:20.

Nové Strašecí – Datels Blatná 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky: 1. M. Kmeť, 19. L. Lev – 3. J. Matoušek, 6. Z. Vinter, 45. Z. Vinter. Vyloučení: 4:8. Bez využití. Střely na bránu: 41:30.

HBC Prachatice – Kelti 2008 Beroun 4:3 pp (3:0, 0:1, 0:2 – 1:0)

Branky: 8. P. Šilhán, 10. Jan Štěpánek, 10. J. Šaršok, 48. R. Sitter – 29. M. Taufer, 31. J. Häusler, 40. V. Šlechta. Vyloučení 6:5 (z toho Hudeck /D/ 5+OK). Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 20:23.

