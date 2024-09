„Holky z Pardubic byly unavené po zápase s Plzní a navíc jich bylo málo. Přestříleli jsme je výrazně, na střely to bylo asi 25:3, ale v první části je podržela gólmanka. Dlouho jsme nemohli naše šance proměnit. Až ve druhé půlce se nám to povedlo a jak jsme dali první gól, tak jsme soupeře prakticky nepustili ze třetiny a naprosto dominovali,“ komentoval druhý duel Jaromír Kotlík a doplnil: „Já bych to zhodnotil tak, že oba dva zápasy jsme odehráli dobře a myslím si, že na první zápasy sezony to byl velmi dobrý výkon.“

„Povedl se nám výborně vstup do zápasu a dali jsme rychle první gól. To holky uklidnilo a soupeře v podstatě zlomilo. Měli jsme Plzeň prakticky na lopatě a vedli 3:0. Byla tam ještě spousta dalších příležitostí, dali jsme asi pět tyček, neproměnili trestné střílení a střelecky nám to pak už tolik nešlo. Vždycky zbýval jen malý kousíček, abychom navýšili skóre. Místo abychom vyhrávali 8:0, tak jsme si potom po dvou chybách nechali dát dva náhodné góly. Konec jsme si pohlídali, abychom neztratili bod, ale bylo to zbytečné drama,“ hodnotil úvodní duel sezony prachatický trenér Jaromír Kotlík.

V domácím dresu se představily tři nové hráčky. „Máme novou gólmanku Michaelu Nguyenovou. Chytá hokej v Budějovicích, tady byla podruhé a potřebovali jsme ji vyzkoušet. Ta mě velice příjemně překvapila. Odchytala perfektní utkání a myslím si, že vůbec není problém ji do týmu zapojit. A pak máme dvě holky, které nám dojíždí z Prahy, Valerii Petráškovou a Kateřinu Kotyrovou. To jsou holky, které známe dlouhodobě a máme je vyzkoušené z reprezentačních výběrů. Chtěly za nás hrát. Valerie Petrášková za nás nastupuje i v dorostu. To bude pro náš tým velká posila, protože to jsou zkušené hráčky, které by se měly poprat o mistrovství světa do dvaceti let v hokejbalové reprezentaci na Slovensku,“ hovořil o nových tvářích trenér.

Naopak do prvního turnaje nenaskočily další opory prachatického týmu. „Chyběla nám z různých důvodů jedna silná lajna. Nebyly Míša Krásová, Veronika Červíková, Natálie Pavlačková, Eliška Slabá, Eliška Růžičková a ještě Markéta Žampachová. To je šest kvalitních hráček,“ vypočetl absence J. Kotlík.

Po dvou titulech skončila prachatická děvčata v minulé sezoně třetí. Vítězný pohár by ráda opět zvedla nad hlavu. „My bychom hrozně rádi titul vrátili zpátky do Prachatic, ale bude to těžké. Myslím si, že bychom se měli prát o medaile. To by bylo velké zklamání, kdybychom toho nedosáhli. Na druhou stranu získat jakýkoliv titul, je ohromně obtížné a musí se povést udělat ty poslední kroky. Řekl bych, že minulá sezona se nám nepovedla ideálně, ale odpovídalo to přechodu děvčat na vysoké školy. Menší tréninková vytíženost a celkově bych řekl, že se to na nás hodně podepsalo a neodehráli jsme sezonu úplně nejlépe. To letos musíme zlepšit,“ doplnil k sezoně trenér Kotlík.