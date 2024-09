„Vše prakticky začínáme budovat znovu od začátku. Uvědomujeme si, že musíme být trpěliví, že výsledky nepřijdou hned. Chceme, aby mladí kluci pomalu a jistě získávali větší a větší jistotu, aby nabírali zkušenosti v mužském hokejbalu. A chceme jít prostě zápas od zápasu. Asi nemá úplně cenu si dávat nějaká velká předsevzetí. Uvidíme, na co to bude stačit. Nějaké tajné přání máme a uvidíme, jestli se potvrdí,“ je si vědom Petr Kafka toho, že se klub vydal na dlouhou cestu.

Hokejbalové soutěže jsou dost specifické v tom, že hráči mohou hostovat ve větším počtu do vyšších soutěží. To se bude i v této sezoně týkat i některých prachatických hráčů. V tomto směru je třeba ošetřit to, aby nedávali přednost extralize za jiné týmy při kolizi termínů zápasů. „Zatím do extraligy chodí pomáhat do Dobřan Pavel Šilhán. Tam je dlouhodobá dohoda mezi trenérem Šlehoferem a Pavlem. Takže ten chodí tam. Nějaké další nabídky krouží kolem dalších hráčů, ale zatím všichni zůstávají v Prachaticích. Jen se tak trošku obávám, že tím, jak začnou hrát dobře, budou víc vidět a ten tlak z extraligových týmů bude větší. Není tajemstvím, že třeba Honzík Štěpánek, jeho brácha Jirka či Marek Fleischmann už dostali nabídku z Elby Ústí nad Labem. Honzík Štěpánek dokonce z Kertu Praha. Ale uvidíme, tam je poměrně složité ježdění, takže se zatím kluci rozhodli zůstat v Prachaticích a věnovat veškerou energii našim zápasům,“ hovořil o zájmu jiných klubů o prachatické hráče trenér.

Jan Štěpánek hodnotí úvodní duel sezony. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Ve skupině Západ první ligy je osm týmů, z toho čtyři Jihočeši. Na programu tak budou mnohá žhavá derby. „Je to tak. Bude to například velké derby s Blatnou. Tam dlouhodobě chodí hodně diváků, takže tam to bude opravdu zajímavé a už se na to docela těším. Pak se Suchdolem, tam je také taková jihočeská bašta hokejbalu, kde ti fanoušci umí udělat pořádnou atmosféru. No a třetí soupeř z jihu je Pedagog a tam uvidíme, jestli přijdou diváci. Chtěl bych, nebo bych si strašně přál, kdyby ta naše hra přivedla fanoušky i do ochozů sem v Prachaticích a aby se hra líbila a lidi to bavilo. Myslím, že utkání s Novým Strašecím to potvrdilo,“ komentoval nadcházející derby v sezoně Petr Kafka

Prachatičtí nastoupí i proti hráčům, kteří dříve hájili barvy klubu pod Libínem. . „Každý tenhle zápas s Jihočechy prostě bude mít náboj. Nikdo si tam nic nedaruje, i když ti kluci spolu hráli, znají se. Ale je to derby, tak to je a bude to zajímavé na obě strany,“ těší se prachatický trenér.

I. liga hokejbalu: HBC Prachatice - Nové Strašecí. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V základní části čeká všechny týmy 21 utkání. "Přesně si rozlosování neuvědomím, ale je to tak, že se hraje dvakrát každý s každým a ve třetí sérii je to nalosované tak, že někdo hraje doma tři zápasy, někdo čtyři. Ale nejlepší čtyři týmy ze Západu půjdou do čtvrtfinále play off s týmy z Východu,“ popsal systém trenér Kafka

Základní část končí po polovině dubna příštího roku, pak je na řadě play off. Vrcholit bude soutěž až v červnu. „A kdo se dostane až do červnového souboje, má velkou šanci na extraligu,“ prohodil s úsměvem trenér.