/FOTOGALERIE/ Zápasy předposledního s posledním v tabulce mívají mnohá nelichotivá přízviska, ale v každém případě to bývají především zápasy existenční. A jeden takový sehráli hokejbalisté Prachatic v Plzni.

Doma Horalové Plzeň porazili (na snímku), odveta jim nevyšla. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

HBC Plzeň - HBC Prachatice 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Krejčí (Majer), 19. Chramosta (Miksa, Kuzmann), 21. Kopal (Pavlíček, Pavlík), 26. Vobruba (Chramosta), 43. Lokajíček (Švarc, Vobruba), 45. Chramosta - 29. R. Sitter (Šilhán), 36. Jan Štěpánek (Bárta). Vyloučení: 7:8. Využití přesilovek: 1:1. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hrubý, Koskuba.

Před tímto kolem se bodový rozdíl mezi těmito dvěma celky prohloubil na čtyři body, když Prachatičtí doma podlehli HBC Kladno 0:5 a naopak Plzeň v derby nečekaně brala dva body proti Dobřanům za výhru 4:3 na nájezdy. Aby se Prachatičtí dostali zpět do boje o 11. místo, museli v Plzni vyhrát. To se však nestalo.

Utkání samotné přineslo tvrdou hru, o čemž svědčí celkem patnáct vyloučených (7:8). Od množství přesilovek se odvíjel i poměr střel na bránu 32:29. Přesnější v zakončení však byli domácí. Ti se dostali do vedení 4:0, když dávali čtvrtý gól při vlastním oslabení. Prachatičtí snižovali až těsně před koncem druhé třetiny. Po pěti minutách třetího dějství snížili z přesilovky na 4:2 a trochu zabrnkali domácím na nervy. Ti však také využili přesilovku a zvyšovali na 5:2. V závěru to ještě Prachatičtí zkusili bez gólmana, ale inkasovali do prázdné branky.

Situace v tabulce je pro Prachatické velmi složitá. Zůstali poslední se čtyřmi body na kontě a sedm jich ztrácejí právě na Plzeň (mají však ještě zápas k dobru). O naději na snížení ztráty hrají v sobotu 16. března od 13 hodin doma s Elbou Ústí nad Labem. Ta však znamená další tvrdý oříšek, když jí patří druhé místo tabulky.

