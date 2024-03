/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do Highlanders arény zavítal v rámci hokejbalové extraligy tým HBC Kladno, který bojuje o nejlepší čtyřku tabulky. Pod Libínem potvrdil roli favorita a jasně vyhrál.

Extraliga: HBC Prachatice - HBC Kladno. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice - HBC Kladno 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky: 5. Dědič (Patera), 24. Kastner (Schnaubelt, Potekhin), 30. Schnaubelt (Adam), 35. Potekin (Schnaubelt, Pražák), 45. Schnaubelt (Patera). Vyloučení: 3:5. Využití přesilovek: 0:2. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 10:26. Rozhodčí: Gráca, Synek.

Prachatičtí potřebují v boji o záchranu extraligy každý bod a vstupovali do utkání bojovně naladěni. Po pěti minutách se však soupeř dostal do vedení. Ač tomu neodpovídá poměr střel na bránu, tak bylo utkání opticky vyrovnané. Ve druhé třetině měli Prachatičtí výhodu tří přesilových her, sice se nastěhovali do útočného pásma, ale nic z toho nebylo. Naopak si při střídání neuhlídali soupeřova hráče, který zkušeně dával v oslabení na 0:3. Již předtím hosté skórovali po další domácí chybě, když nechali Prachatičtí na zadní tyči nehlídaného protihráče a ten měl po přesné přihrávce snadnou úlohu.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

V poslední třetině naopak dostali domácí lekci z toho, jak se mají přesilovky proměňovat. Kladno dostalo dvakrát výhodu početní převahy a dvakrát ji využilo.

Prachatičtí tak zůstávají v tabulce poslední se ztrátou dvou bodů na 11. Plzeň. Ostatní soupeři jsou již daleko před nimi. V dalším kole čeká na Prachatické utkání jara. V sobotu 9. března se představí na hřišti HBC Plzeň.

Aktuální tabulka je ZDE