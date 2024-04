/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pod umělým osvětlením se v pátek 5. dubna hrála v prachatické Highlanders aréně dohrávka hokejbalové extraligy mezi Prachaticemi a Dobřany. Domácí brali dva body za branku v poslední minutě prodloužení.

Extraliga hokejbalistů: HBC Prachatice - Snack Dobřany. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice - Snack Dobřany 4:3 pp (0:1, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 24. Jan Štěpánek (Švácha, Zelenka), 28. Paule (J. Sitter), 44. Šimůnek (R. Sitter, Paule), 50. Hřebíček (Valek) - 5. Kovařík (Šlehofer), 22. Svoboda (Matoušek), 24. Truchlý (Bárta, Šlehofer). Vyloučení: 4:5. Využití přesilovek: 1:1. Střely na bránu: 28:19. Rozhodčí: Cícha, Danylec.

Prachatičtí hokejbalisté se snaží za poslední fous zachránit extraligu. Před týdnem porazili Hradec Králové 7:4 a za tři body potřebovali uhrát i zápas s Dobřany. Berou dva, ale ty jsou vzhledem k průběhu utkání zlaté.

Ve vyrovnané první třetině šli do vedení hokejbalisté ze západu Čech a když dali ve druhé třetině dva góly a zvýšili na 0:3, asi by na domácí nikdo nevsadil. Ti však zvedli hlavy, do konce druhé třetiny snížili na rozdíl gólu a minutu a půl před koncem utkání srovnali. Prodloužení hrané ve třech na každé straně bylo spíše šachovou partií, nikdo nechtěl udělat chybu. V poslední minutě však podnikli domácí bleskový útok, Valek namazal Hřebíčkovi a Horalové brali i druhý bod.

V tabulce ztrácejí Prachatičtí tři kola před koncem soutěže šest bodů na předposlední Plzeň. Další utkání hrají již v sobotu 6. dudna od 15 hodin s Letohradem. Aby si uchovali teoretickou naději na záchranu, musí vyhrát za tři body.

