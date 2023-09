/FOTOGALERIE/ Hokejbalová extraliga mužů měla na programu druhé kolo a do prachatické Highlanders arény zavítal celek Karviné. Čtvrtý tým dlouhodobé část minulého ročníku pod Libínem vyhrál brankou v prodloužení.

Extraliga hokejbalu: HBC Prachatice - HbK Karviná 4:5 po prodloužení. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice - HbK Karviná 4:5 pp (1:1, 1:3, 2:0 - 0:1)

Branky: 13:56 R. Sitter (Zelenka), 17:33 Valek (Jan Štěpánek), 35:23 Zelenka (R. Sitter), 44:23 J. Bárta (Valek) - 00:41 Fárský (Zaremba, Pořízek), 16:14 Diviš (Pala, Rosůlek), 18:23 Rosůlek, 22:10 Pala (Rosůlek), 45:19 Rosůlek (Pala, Pořízek). Vyloučení: 4:4. Využití přesilovek: 0:1. Střely na bránu: 17:19. Diváci: 84.

Ve své premiérové sezoně Prachatičtí s tímto soupeřem dvakrát prohráli a v novém soutěžním ročníku již chtěli bodovat. Nezachytili však začátky prvních dvou třetin, vždy rychle inkasovali a museli dotahovat. V té prostředí soupeř utekl o dva góly a vypadalo to znovu na porážku. Prachatičtí však ukázali bojovné srdce a dokázali v závěrečném dějství náskok soupeře vymazat. Muselo se tedy do prodloužení. I tentokrát však měla Karviná bleskový nástup do hry a o druhém bodu pro sebe rozhoda již po 19 vteřinách hry.

Horalové tak musejí na první výhru v sezoně čekat. V dalším kole jedou do Hradce Králové, se kterým v minulé sezoně sváděli nelítostné souboje o záchranu. Hradec sice sestoupil, ale extraligu odkoupil, takže se s ním Prachatičtí minimálně dvakrát potkají i v sezoně současné.