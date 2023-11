/FOTOGALERIE/ Hokejbalová extraliga se překlopila do druhé poloviny své základní části a jediný účastník soutěže z jihu Čech, HBC Prachatice, se trápí na spodku tabulky.

Prachatičtí hokejbalisté vysoko padli na Kertech, nyní jedou do Karviné. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Kert Praha – HBC Prachatice 11:3 (2:0, 5:1, 4:2)

Branky: 12. L. Plzák, 15. M. Jelen, 16. R. Vaněk, 18. R. Vaněk, 26. L. Plzák, 30. L. Plzák, 30. F. Vrabec, 32 L. Lhota, 36. J. Pavlík, 41. L. Lhota, 45. M. Jelen – 23. Jiří Štěpánek, 34. L. Svintek, 42. T. Hudeck. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:2. Střely na branku: 56:15.

Hokejbalisty zpod Libína čekal velice těžký duel na Kertu Praha. Úřadující mistr republiky se rychle šplhá tabulkou na nejvyšší příčku a s Prachatickými neměl slitování. Horalové dorazili do Prahy v silně kombinované sestavě, ale na to se historie neptá. Sice se prvních deset minut proti favoritovi drželi, ale pak dal Kert do první přestávky dva góly a po ní naplno otevřel stavidla své útočné hry, o čemž hovoří i celkový poměr střel na branku 56:15. Výsledkem toho bylo vysoké vítězství domácích 11:3. Na domácí straně zářili Lukáš Plzák (5 branek + 3 nahrávky) a Lukáš Lhota a Radomírem Vaňkem (oba 4+2).

Prachatičtí tak zůstávají na dně extraligové tabulky se čtyřmi body na kontě. Na dostřel mají pouze HBC Plzeň, desáté Dobřany již mají k dobru sedm bodů.

V dalším kole zajíždí celek zpod Libína až do Karviné, která je aktuálně sedmá v tabulce. Hraje se v sobotu 25. listopadu a Prachatickým již nezbývá nic jiného, než i na hřišti favorita zkusit štěstí a vrátit se do hry o záchranu soutěže.